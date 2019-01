A Dal 2019 - A győri Váray Lászlónak véget ért a verseny

Váray László először mutatkozik be A Dalban. Fotó: MTVA/Kaszner Nikolett

Magyarország legjobb dalát keresik



A Dal 2019 zsűrijében Both Miklós és Mező Misi mellett új tagként Vincze Lilla és Nagy Feró ül. A műsor január 19-től hat héten át szombatonként látható a Duna Televízióban, a döntőt február 23-án rendezik, akkor derül ki, melyik lesz Magyarország legjobb dala. A nyertes képviselheti Magyarországot Tel-Avivban, a 64. Eurovíziós Dalfesztiválon májusban. A versenybe bejutott előadók között van A Dal két korábbi győztese: a 2014-ben első Kállay-Saunders András most duóban indul The Middletonz néven és újra versenybe száll a 2017-es győztes Pápai Joci. Mellettük számos korábbi induló, valamint már befutott előadók, és a nagyközönség számára kevésbé ismert zenészek produkcióját láthatják a nézők.

Dallos Bogi és Fehérvári Gábor Alfréd az idei élő show műsorvezetői, a győri énekesek jól ismerik egymást, közös daluk is készült már. Bogi számára az ismertséget A Dal 2014 hozta meg, We All című szerzeménye egészen a döntőig vitte őt, a második helyen végzett. Az énekesnő elindította online talkshowját, az M2 Petőfi TV műsorvezetője, most mégis úgy érzi, élete legnagyobb szakmai kihívása vár rá. ˝Nagyon izgatott vagyok, mert egy élő show más típusú műsorvezetést igényel, de nagyon várom a feladatot. Azt gondolom, előny, hogy előadóként már részt vehettem A Dalban, mert így teljes mértékben át tudom érezni a versenyzők helyzetét" – nyilatkozta.

Freddie már négy éve A Dal családjának tagja. Először 2016-ban versenyzőként láthattuk a színpadon Pioneer című dalával, amellyel meg sem állt a győzelemig. A következő évben az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi kommentátora, 2018-ban pedig már A Dal 2018 műsorvezetője lett. "A legfurcsább érzés számomra, hogy már nem mondhatom azt, hogy kíváncsi vagyok, milyen érzés a másik oldalról megnézni A Dalt, hiszen tavaly megadatott, hogy műsorvezető legyek. Örülök, hogy újra itt lehetek, hiszen ez azt is jelenti, hogy elégedettek voltak a tavalyi évben azzal, hogy honnan hová jutottam" – mondta.

Véget ért A Dal első válogatója a Duna Televízión, sajnos Váray László búcsúzott a versenytől.Korábban írtuk:Többeket elérhet a fontos üzenet Váray László először mutatkozik be a dalválasztó show-műsorban, nagy várakozással és izgalommal tekint a ma este elé, ugyanakkor hozzátette, nem bújik ki a bőréből a színpadon. – Azt elárulhatom, hogy nem lesz semmi pompa, vagy bármi olyan, ami tőlem távol állna, csak a hangszerem és én – mondja a zenész, aki Someone who lives like this című dalával versenyez a legjobb harminc produkció között. – Az üzenete hasonló ahhoz, amit már több szerzeményemben is megfogalmaztam: globálisan nézve az embert, a Földet, meg azt az időszakot, amiben most vagyunk, látható, hogy már nincs olyan sok időnk változtatni, vagy jobbítani azokon a dolgokon, amik ezt a bolygót komfortosan és hasonló minőségben megtartják számunkra, mint amit megszoktunk. Nagyon örülök annak, hogy a műsor által sokkal több mindenkihez elérhet a dal mondanivalója. Mindazzal együtt, ez egy pop-jazz szám, tudom, hogy nem agysebészet, hanem szórakoztat, viszont nem baj, ha zenehallgatás közben olyan impulzus is éri a befogadót, ami elindíthat egy-két beszélgetést a témában.Bármikor felöltöztethető– Nagyon szeretem a zenei kalandozásokat, és ezt a puritán, egyszerű megszólalást is, ahogyan a Someone who lives like this most hallható, de több ajtót is nyitva hagytam ezzel a dallal, hogy akár menet közben, vagy majd a lemezre felöltöztethessem. Biztos, hogy megmarad ez az egy szál gitáros verzió is, de nekem valójában ott indul be a szám, ahol most véget ér. Úgy gondolom, ez a műsor ennek a dalnak az életében egy nagyon fontos epizód, de azt is tudom, miként folytatódhat majd teljes hangszereléssel, zenekaros felállásban, hol jönne be a dob meg a basszus – fogalmaz az előadó.Idén jelenhet a szólóalbumA dal Váray László szólólemezére készült, rá is kérdeztünk, hogyan áll az album munkálataival. – Egyre jobban. Persze, ahhoz képest, hogy még tavaly akartam kiadni, úgy már csak rosszul állhat, de nyilván a tervek most áttevődtek erre az évre. Szeretném, hogy idén kijöjjön a lemez, főleg most, hogy itt vagyok A Dalban, de olyan helyekre és olyan mértékben szerveződnek az idei turnéállomások a gyerekzenekarral meg a szólóműsorral is, hogy megint össze kell kapnom magam. Tavaly a turnészüneteken, lopott napokon mentünk ki a stúdióba és úgy raktuk össze a Belvárosi Betyárok második lemezét. A Tündértó Partján mellett fizikailag képtelenség lett volna még egy albumot teljes odafigyeléssel és koncentrációval alkotni, úgyhogy remélem, idén lesz rá alkalom.Már januárban indulnak a külföldi koncertekNyolc ország, negyvenezer kilométer: a Belvárosi Betyárok tavaly az USA-ban - Chicagóban, Los Angelesben Phoenixben-, de például Szlovákiában, Erdélyben és Dániában is turnézott a gyerekzenekar. Idén sincs megállás, ugyanis miközben Váray László A Dal 2019-re készül, gőzerővel szervezi a folytatást. – Eddig úgy áll a helyzet, hogy a tavalyi helyszíneket mind újra bejárjuk, és újabbak is csatlakoztak hozzá. Már most, januárban elkezdünk egy négyállomásos turnét német nyelvterületen, majd Franciaországban is játszunk, azután márciusban tervezünk egy szintén nyugat-európai, négynapos hosszú hétvégét, és az Amerikai Egyesült Államokban való koncertekről is elindult az egyeztetés. Úgy érzem, hogy ez még mindig az első lemez, a Fejforgató hozadéka, emellett nagyon jó ütemben jött A Tündértó partján, megújult a műsor, sok új, nagyon vidám dal született, de az az album ilyen szempontból még most kezd majd el dolgozni.Itt kezdődik a zenei ízlésformálás– A gyerekdalok megírását, megszerkesztését és feljátszását nem vesszük más komolysággal, mint a többi produkciót, ugyanolyan fontos mindegyik – hangsúlyozza Váray László. – Az első lemezen is nagyon mélyen belementünk különböző stílusokba, de most az a fajta bluegrass muzsikálás, amit szeretek, nagyon kidomborodott sok dalban. Úgy látom a reakciókon, hogy maradéktalanul működik is, mindenféle fenntartás nélkül, óriási vidámság ez. Mikor egy harmóniamenet megszületik, még akkor is lehet lépegetni a zenei világok meg műfajok között. Lehet, hogy szintetizátorral is hangszerelhető ugyanaz a gyerekdal, ugyanazokkal az akkordokkal, de én nem érem be ezzel, nálunk többféle hangszer szólal meg, a mandolintól kezdve az ukulelén, a gitárokon át az udu ütőhangszerig. Mert úgy gondolom, a zenei ízlésformálás itt kezdődik, minél több fantasztikus hangszerrel találkoznak a gyerekek, annál fogékonyabbak lesznek, nekünk abszolút van egy ilyen küldetéstudatunk.A felnőtteknek külön poénok szólnakA Belvárosi Betyárok külföldön is magyar nyelvű közösségeknek játszik, de van-e különbség például a kanadai, vagy a magyar gyerekközönség között? – Van is, meg nincs is – hangzik válasz. – Sok helyen, főleg, ahova nem nagyon jut el magyar nyelvű, kifejezetten gyerekeknek szóló műsor, először egy picit megszeppenek, mert mi mindig bevonjuk a kicsiket az előadásba, akár közös énekléssel, rávezető játékokkal, vagy olyan mondókákkal, amiket ismernek. Az ugrálás, a tánc mindig megy, de a kérdezz-felelek-re nehezen nyitnak, látjuk a meglepődést az arcokon: „A színpadról hozzám beszél a bácsi?". De ez inkább földrajzi távolsággal és az általuk hallott műsorokkal van kapcsolatban, az ottani, azonnali visszaigazolások pontosan ugyanolyanok, mintha itthon lennénk. Működnek a poénok, a gyerekek még az előző sor végén nevetnek, de közben a következő versszakban már a szülőkhöz szólunk ki, értik ők is a nekik szánt humort - amibe aztán majd a kicsik is belenőhetnek, szóval mindenki jól szórakozik.A nevetés termeli az energiátVáray László először egy családi eseményre írt gyerekdalt, mint mondja, az sem volt tét nélküli, de az unokaöcsi csillogó szemmel hallgatta, és magára ismert a szövegben. Az óvodában is hallották, hogy a zenész nagybácsi milyen dalt írt, meghívták játszani, akkor látta, hogy ez az egész nagyon jól működik. – Az a csodálatos a gyereknek való muzsikálásban, hogy az összes munkafázis óriási vidámsággombóc. Amikor a szöveget írom, sokszor én is nevetek azon, hogy gurul ki egy sor, meg tudom, hogy a szülőknek is elrejtettem ott egy poént. A zeneírás is nagyon jó állapot, aztán bent a stúdióban, a felvétel közben már még többen nevetünk, majd amikor eljátszod élőben, azonnal, egy másodperc alatt jön vissza a reakció, az megint egy gólöröm. Korábban már megfogalmaztam, és továbbra is úgy gondolom, Tomival (Valastyán Tamás, a zenésztárs, a szerk.) olyanok vagyunk, mint a Szörny Rt. című mesefilm végén a tudósok, akik rájönnek, hogy a nevetés mennyi energiát termel. Mi is ezzel működünk.Szerelmes dalok Kárász EszterrelA Colombre Band – Váray László másik zenekara – felől is érdeklődtünk, mint megtudtuk, a fesztiválszezonban vállalnak koncerteket, de ott is várat még magára egy anyag, amit egyelőre a falnak támasztottak. – Időközben egy újabb műsor is bekopogott a repertoáromba, Kárász Eszter segítségével, akivel nyáron ismerkedtem meg, és összeállt szerelmes dalos duó, közös szerzeményeink is készültek. Ebben az ügyben is nagy izgalom, várakozás van, hogy lemezzé váljanak a dalok.A Dal 2019 szombaton 19.30-tól kezdődik a Duna Televízión. Az első válogatóban a korábbi zsűritag, Frenreisz Károly és zenekara, a Skorpió lép színpadra extra produkcióként.