A csend áll a Pannonhalmi Főapátság idei programjainak középpontjában

A csendnek szenteli 2019-es kulturális és spirituális évadát a Pannonhalmi Főapátság, a programok között hangversenyek, kiállítások, fitnesz lelkigyakorlatok és csendkurzusok is szerepelnek. Az idei évben rendezvényeikkel és kiadványaikkal is a csendre mint belső forrásra, táplálékra és éltető erőre szeretnék felhívni a látogatók figyelmét - hangsúlyozta Hortobágyi T. Cirill főapát a Pannonhalmi Főapátság Csend2019 elnevezésű évadát bemutató szerdai sajtótájékoztatón Budapesten.



A nagyböjti hangversenysorozatban március 15-én a Wiener Choralschola 8-14. századi gregorián énekeket, március 29-én Balázs János és Váradi László zongoraművészek Liszt- és Schubert-műveket, április 29-én a Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Együttese Bach-kantátákat ad elő a Szent Márton-bazilikában - ismertette a programokat Dejcsics Konrád bencés szerzetes, kulturális igazgató. Kortárs művészek erre az alkalomra készített munkáit tekinthetik meg az érdeklődők a Csend című tárlaton március 21. és november 11. között a Főmonostorban, a Lucien Hervé - Az építészet csendje című kiállítás április 12. és november 11. között az Apátsági Galériában látogatható.



A fiataloknak szóló - délelőtt edzést, délután pedig elcsendesedést és imádságot kínáló - fitnesz lelkigyakorlatokat júliusban, míg a papi fitnesz lelkigyakorlatokat júniusban rendezik meg. A Jazzvacsora és Jazzterasz elnevezésű koncertek mellett nyári orgonatúra, gyógynövénykerti hangversenyek és gyógynövénynapok is szerepelnek a programkínálatban. Az Arcus Temporum XV - Pannonhalmi Művészeti Fesztiválon augusztus 23. és 25. között mások mellett a Ligeti Ensemble, a Hungarian Quartet, Balog József és Ránki Fülöp zongoraművész lép színpadra, a díszvendég Gidon Kremer hegedűművész lesz.



A kulturális igazgató elmondta, hogy a monostor egyik legszemélyesebb ünnepe augusztus 20-a. Szent István király napján megnyitják a kapukat az érdeklődők előtt, betekintést nyújtanak a monostor életébe, és minden évben elhangzanak Szent István király Imre herceghez írt intelmei, amelyeket feltehetően pannonhalmi bencés szerzetes írt. Az intelmeket egy színművész és egy improvizatív zenész előadásában hallhatja évről évre a közönség, idén Mácsai Pál színművész tolmácsolásában - fűzte hozzá.