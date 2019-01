A Biztos Sziklára építhetnek a fiatalok

A Biztos Szikla Program közel egy éve a megyeszékhelyen is látogatható havi rendszerességgel a Hajnalcsillag Baptista Közösségi Házban. A programot Új-Zélandon hozták létre 1988-ban az ifjúsági munkában dolgozó szakemberek. Fő célja, hogy a Biblia üzenetével minél több fiatalt elérjenek. Ezzel biztosítva lehetőséget, biztos alapot a tinédzserek számára, hogy tanuljanak meg döntéseket hozni és kapjanak kapaszkodót az élet fontos kérdéseiben.



– A kétéves időtartamú Biztos Szikla Program Jézus példáján alapuló, a fiatalok nyelvén tolmácsolt bibliai történetekre épül. Olyan témákat dolgozunk fel, amelyek kapcsolódnak az életükhöz, érdekli a fiatalokat, mint például az önbecsülés, a népszerűség, a félelmeink, a megbocsátás, a divat, a zene, a szerelem és még sok más – részletezte Reichert Tímea, az alapítvány Győrött élő igazgatója, a program vezetője. – A Biztos Szikla egészében igazodik a mai tinik kultúrájához és igényeihez, nagyon dinamikus, játékokra és mozgásra épül, erősíti a csapatszellemet. A csapatépítő játékok és vetélkedők közelebb hozzák a fiatalokat egymáshoz, segítik a jó kapcsolatok kiépítését. A másfél órás foglalkozások, együttlétek különféle blokkokból állnak össze: egy-egy bibliai üzenetből, ahhoz kapcsolódó tanításból, de a figyelmükhöz alkalmazkodva ezek mindig annyi ideig tartanak, amennyit még be tudnak fogadni a résztvevők. Ezért a komoly részeket oldásként megbontjuk némi játékkal, mozgással, levegőzéssel, majd kötetlen, kiscsoportos beszélgetések formájában, a fiatalok aktív bevonásával dolgozzuk fel a hallottakat. Azt minden alkalommal felajánljuk, ha valaki a résztvevők közül személyes érintettségű témáról szeretne beszélgetni, akkor a foglalkozások után erre négyszemközt, egy-egy segítővel megteheti azt.

Reichert Tímea elmondta, hogy az alapítvány és a program is ökumenikus alapokon nyugszik, így a baptisták mellett szép számmal vesznek részt az alkalmakon evangélikus és református fiatalok is. Például a Péterfy-iskola egy egész osztállyal jelentkezett arra a programra, ami a február 10-én kezdődő Házasság Hetéhez kapcsolódik.

– Izgalmas lehetőség számunkra, hogy a Biztos Szikla-sorozat idén bekerült a győri programba a rendezvényhez kapcsolódó témával. Van egy olyan témakörünk, amely sok más mellett a barátkozással, az álmodozással, egymás felfedezésével, a férfi-női különbözőséggel, illetve azzal foglalkozik, hogy tiniként mit lehet kezdeni a szerelemmel. Úgy gondoltuk, hogy mindezek jól illeszkednek a Házasság Hetéhez, amihez így mi is sajátos értéket tudunk hozzátenni – hangsúlyozta végül Reichert Tímea alapítványi igazgató.

A kamasz korosztály, elsősorban a 10–14 évesek körében nagyon népszerűek a Biztos Szikla Program győri foglalkozásai.