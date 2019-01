A 83-ason újabb súlyos baleset történt Győr környékén, a veszélyes, közismert kanyar közelében - fotók

Fotó: Olvasó

A sérült egy idősebb hölgy, állapota nem életveszélyes, de súlyos töréseket szenvedett az alsó végtagjain, a combján és a bokáján - tudtuk meg prof. Oláh Attilától, a Petz-kórház orvos-igazgatójától.Továbbra is rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom a baleset helyszínén.Olvasónk tudósítása szerint a baleset helyszínén elindult a váltakozó irányú forgalom a 83-as főúton.A sérültet a tűzoltók kiemelték, a mentők pedig bevitték a győri kórházba. A kamion üdítőitalokat szállított, a rakomány egy része az útra borult.Olvasónk finomítja információinkat: elmondása szerint a péntek esti baleset nem a "halálkanyarban" történt, hanem ettől körülbelül 500 méterre, egy másik veszélyes kanyarban.Összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi a 83-as főút 64. kilométerénél, Győrhöz tartozó Ménfőcsanak közelében. A kamion az árokba hajtott, rakományának egy része leborult. A vezetője elhagyta a járművet, a személyautóba azonban beszorult egy ember.Őt a műszaki mentést végző győri hivatásos és győrszemerei önkéntes tűzoltók szabadították ki, miután a mentők stabilizálták az állapotát. Az egységek áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.Az elsődleges hírek szerint nem történt haláleset, egy sérültet látnak el a mentők. Olvasónk szerint teljes az útzár a 83-ason, Tényő felé lehet kerülni. A tűzoltók ezekben a pillanatokban vágják ki a sérült embert a kocsiból.Valakik az autóba szorultak, a rendőrség is a helyszínen tudhat meg többet, a sokat emlegetett 60-as táblás kanyarban, Győrszemere és Győr-Ménfőcsanak között. Most kamion és autó ütközött össze a 83-as főút szakaszán, tavaly karácsonykor három fiatalebben a kanyarban.