A 155 órás leállás után ismét sínen van a győri Audi

A sínen indulásra készen álltak a szerelvények. Fotó: Mészáros Mátyás

A beszállítók kamionjai már sorra érkeztek, de voltak még járművek, amelyek nyilván a rakományra vártak. Fotó: Mészáros Mátyás

Tegnap beszámoltunk arról, hogy megszületett a bérmegállapodás az Audi szakszervezete (AHFSZ) és vállalatvezetése között, így a sztrájk véget ért. A számok ismertek, így nem is azok ismétlése a célunk, inkább azok mögé néznénk.A szakszervezet győzelemként éli meg a végeredményt, s bár nekik is engedniük kellett az eredeti követeléseikből, tény, hogy az ő „serpenyőjükben" több minden maradt, mint a munkaadóéban.A cafeteria (ők vbk-keretnek hívják) volt az, amiből jelentősen engedniük kellett, hiszen a jó ideig követelt 787 ezer forint végül 400 ezer lett (eddig 620 ezer volt). A kialkudott, havi minimum 75 ezer forintos béremelés ugyanakkor éves szinten (bruttó) csaknem egymillió forintot jelent a dolgozóknak. A 975 ezer forint úgy jön ki, hogy ezt az összeget tizenhárommal megszorozzuk – a 13. havi fizetést rendre megkapják az audisok, így joggal számolhatunk vele.A számok nyilvánvalóvá tették a szándékot: gesztust kérni/gyakorolni a régi munkatársak felé.A bérmegállapodásnak van még egy fontos pontja, ez pedig a lojalitási és a jubileumi bónusz – főképp az előbbi az érdekes. Az Audiban eddig az ötödik évtől járt lojalitási bónusz, ami a kilencedik évig 5 ezer forintot jelentett havonta a dolgozónak. Tíztől a tizennegyedik évig 8 ezret, a 15.-től 10 ezer forintot, utána pedig évente plusz ezer forinttal emelkedett a havi összeg.A szakszervezet merész számokkal indult neki a tárgyalásoknak, náluk az 5. év máris 15 ezer forintot jelentett, s ez az összeg évente háromezerrel növekedett volna. Nem ez lett, de a kialkudott számok így is jóval magasabbak, mint a mostaniak. Mondunk rá példát: az eddigi rendszerben a tizedik évét kezdő audis havi bruttó 8 ezer forintot kapott; mostantól 13.500 forintot fog. Tizenöt év után eddig 10 ezer forint járt, az új számítási rendszerben viszont 21 ezer. A huszadik évnél pedig még szélesebbre nyílik az olló: eddig 15 ezer járt, most viszont 28.500.A számok nyilvánvalóvá tették a szándékot: gesztust kérni/gyakorolni a régi munkatársak felé. Ez nyilvánvaló elvárásnak tűnhet, de gondoljunk bele: a jelenlegi magyar munkaerőpiac egyik napról a másikra él, a verseny arról szól, hogy ki tudja megfelelő számban megkaparintani a friss, új munkaerőt. A cél éppen ezért az, hogy nekik tudjon annyit kínálni, amennyiért jönnek – az alapbéremelés, a cafeteria ezt a célt szolgálja. A jubileumi bónusszal ugyanakkor lehet, többet nyer hosszú távon az Audi (vagy bárki más), mint ebben a pillanatban gondolnánk. Mert az is ismert, hogy megtartani nehezebb a munkaerőt, mint megszerezni.A havi egyszeri teljes szabad hétvége súlyát szintén azok érzik, akik benne vannak. Tudni kell, hogy bizonyos műszakrendeknél bőven több mint egy hónap telik most még el, mire ehhez a két pihenőnaphoz hozzájutnak a dolgozók.A munkavállalóknál maradva: a sztrájk idején majdnem mindenki csatlakozott a munkabeszüntetéshez, így majd mindenki elesik fizetésének csaknem negyedétől ebben a hónapban. A szakszervezet a 168 órás sztrájk bejelentésekor tartott sajtótájékoztatón kérdésünkre elmondta, hogy létezik sztrájksegély, amelyet azok a dolgozók kaphatnak meg, akiknek a kiesett bevétel komoly nehézséget jelent.Most megkérdeztük, hányan kértek ilyet, s ki tudják-e ezt fizetni a szakszervezeti kasszából. A válasz az volt, hogy a kérelmek folyamatosan érkeznek, de mivel az elbíráláshoz a fizetési papír is szükséges, így pontos számok majd csak akkor lesznek. Van kerete az AHFSZ-nek erre, s a segély ha nem is kompenzálja a kiesett bért, átlagban közel a harmadát-felét vissza tudja hozni (nyilván a munkakörtől és a fizetéstől függően). Segély egyébként 24, sztrájkkal töltött (munka)óra után jár, ami műszakrendtől függően jelenthet három, illetve két napon át tartó munkabeszüntetést.A sztrájk idején a logisztikai központban rostokoló kamionokról is írtunk, tegnap visszamentünk a helyszínre, s azt láttuk, hogy jóval nagyobb a mozgás: a beszállítók kamionjai már sorra érkeztek, de voltak még várakozó járművek, nyilván rakományra. A sínen indulásra készen álltak a szerelvények is – több autótípussal, nagyrésztAudi Q3-asokkal. A motorokat Ingolstadt már nagyon várja, ezt is tegnap írtuk meg, mire önök ezt olvassák, jó eséllyel úton vannak hozzájuk a győri motorok is.