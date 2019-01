96 órája tart a sztrájk az Audiban - A hetedik ajánlat sem hozott megállapodást

A vállalatvezetés azt hangsúlyozza, hogy ez már a hetedik ajánlata, amit a szakszervezetnek felkínált, tehát megállapodásra törekszik. Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) szerint ezek ,,nem tükrözik a helyzet komolyságát". Folytatódik ezért a 168 órára meghirdetett sztrájk az Audiban, ami a félidejénél tart.Szombaton éjfél előtt néhány perccel adta ki közleményét az AHFSZ csupa nagybetűs címmel: ELÉG VOLT! Aznap két tárgyalási fordulón voltak túl a felek (a 168 órás sztrájk 62. órájában jártak), s a munkáltató a másodikon újabb két ajánlatot tett le az asztalra.Ők az új ajánlataikról kommunikációs osztályukon keresztül azt mondták a Kisalföldnek, hogy az azokban szereplő számok egybe esnek a lényeges szakszervezeti követelési pontokkal. Hangsúlyozták továbbá: az a tény, hogy sorrendben ez már a hetedik ajánlatuk, mutatja a megállapodási szándékukat, s ez is cél számukra. De eddig nem jártak sikerrel a szakszervezetnél.Ennek legfőbb oka, hogy az AHFSZ a két ajánlatot helyeben elutasította, mondván, „mindkét, üzleti titoknak minősülő béremelési ajánlat olyan mértékű, ami nem tükrözi a helyzet komolyságát így a sztrájk folytatódik, nincs megállapodás.Az AHFSZ elnöksége úgy értékelte, hogy a tárgyalások során a munkáltatói oldal teljes mértékig figyelmen kívül hagyta az elmúlt napok történéseit és munkatársaink kategorikus, egyértelmű véleményét. (…) A munkáltató újabb két ajánlata csak az ajánlatok számát növeli, hogy így tűnjön konstruktívnak".A lényegi bejelentés mégis ez: „Az AHFSZ elnöksége úgy határozott, hogy direkt tájékoztatást küld az anyavállalat felelős vezetőjének és személyes részvételével, közösen oldjuk meg a kialakult helyzetet, ez szombat este meg is történt."A lényegi bejelentés mégis ez: „Az AHFSZ elnöksége úgy határozott, hogy direkt tájékoztatást küld az anyavállalat felelős vezetőjének és személyes részvételével, közösen oldjuk meg a kialakult helyzetet, ez szombat este meg is történt."Mindez azt jelenti tehát, hogy a magyar szakszervezet már az Audi AG illetékes ingolstadti vezetőjével folytatná a tárgyalásokat.