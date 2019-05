81 éves férfi életét mentették meg az utcán Győrben - sorsok találkoztak a szívdobbanásban

Szerdai frissítés:

Felébredt, levették a lélegeztetőgépről, s jól van a hétfőn újraélesztett 81 éves bácsi, tudatta a jó hírt prof. Oláh Attila, a Petz-kórház orvos igazgatója.

A közelben intézkedett, így meghallotta a segélykérést Czere Bálint (balra) és Kovács Attila (jobbra). Fotó: H. Baranyai Edina

Kovács Attila előbb a bácsi mellett segített kollégájának, majd a forgalmat irányította, hogy a mentők akadály nélkül odaérjenek a helyszínre.



A sors, megint csak a sors: az egyik szülő, aki a gyermekéért érkezett az iskolába, tudta, hogy a Gárdonyiban van egy félautomata defibrillátor. (Mint kiderült, sokan tudják ezt, főképp az alsó tagozatos gyerekek szülei, akik annál a bejáratnál várják a gyerekeket, ahol a készüléket is elhelyezték.) Berohant tehát ez az anyuka az iskolába, ahol az iskolatitkár – Csizmadiáné Márkus Katalin azonnal futott ki a készülékkel. Czere Bálint a vonalban lévő mentésirányítótól megkérdezte, a szívmasszázs mellett használhatják-e a készüléket. A válasz igen volt.

A készülék egyet ütött, de a szív még nem indult újra. Kicsivel később azonban – szívmasszázs közben – a bácsi kezdett magához térni, látszott, hogy van számára visszaút. A második ütés után aztán már ott voltak a mentők is, akik amikor az autóba helyezték az idős beteget, kimondták a legfontosabbat: „stabil az állapota".



Csizmadiáné Márkus Katalin futott a defibrillátorral a helyszínre. Fotó: H. Baranyai Edina Ebben a történetben nincs főszereplő, vannak viszont sokan, akik akkor és ott, gondolkodás nélkül s talán ösztönszerűen is a legjobbjukat nyújtották. Czere Bálint rendőrnek ez volt az első újraélesztése, tanulta, hogyan kell csinálni, ezúttal alkalmazta is a fogásokat. Kollégája, Kovács Attila viszont újraélt egy lassan tíz éve történt drámai pillanatot.

A történet ugyan sportberkekben ismert, de azt nem tudtuk, hogy a maratoni világbajnok kajakos, Csay Renáta férjének újraélesztésénél is a most már rendőrként szolgáló Kovács Attila volt jelen. Kolozsvári Gábor 2011-ben egy edzőtáborban lett rosszul, s a hírek akkor valóban így szóltak: „Kovács Attila kajakos és Sztanity László, a Graboplast-VSE vezetőedzője megfeszített küzdelemben újraélesztették. Kolozsvárit a szolnoki kórházba szállították rohammentővel, ahol ismét újra kellett éleszteni." A sportember azóta felépült.



Reméljük, ezt történik majd Vendel bácsival is (így hívják a szívinfarktuson átesett idős férfit); őt tegnap még az intenzív osztályon altatásban tartották, de lassan elkezdték a felébresztését – tájékoztatott prof. Oláh Attila orvos igazgató. Ez a szokásos eljárás, s ilyenkor derül ki, maradványtünetekkel kell-e később számolni. Idős emberről van szó, akit korábban is kezeltek szívbetegséggel; reméljük, hogy ezzel az újabb születésnappal családja körében élhet még.



Három történetet ígértünk az elején: Vendel bácsi és Kovács Attila mellett a gárdonyis iskolatitkáré a harmadik. Csizmadiáné Márkus Katalin hétfő délután vissza tudott adni valamit a sorsnak, de még inkább a mentőknek és az orvosoknak, akik férjének életét szintén egy szívinfarktus után mentették meg...

A gárdonyis defibrillátor



Ennyi csavar után van még egy csattanó a történetben. A győri Gárdonyi-iskolában tavaly szerezték be azt a készüléket, amely ezúttal életet mentett. A háttérben egy megszállott mentős, Ihász Róbert áll, akinek az édesapja a portás az iskolában. Az ő közreműködésével sikerült beszerezni a defibrillátort, amelynek ellenőrzését is vállalta a mentős.

Hétfő délután három óra volt, a győri Gárdonyi-iskolából már szivárogtak kifelé a gyerekek, amikor egy bácsi a menyével sétált az iskola előtti úton. A 81 éves idős úr összeesett, a szíve, a légzése leállt. Az események pillanatok alatt felpörögtek.Civilek kértek telefonon segítséget – idézi fel a történteket Fogarasi Zoltán vezető megyei mentőtiszt. Most már tudjuk, hogy két fiatal, a Bercsényi-középiskola végzős diákjai értek először a bajba jutott családhoz. Jókor, jó helyen voltak, s jót cselekedtek: a nevük Bogdán Krisztián és Lajos Máté. Azt mondják, abban a pillanatban a jogosítvány megszerzésekor tanult dolgok ugrottak be nekik.A sors akarta így, de épp a közelben intézkedett két készenlétis rendőr is: Czere Bálint és Kovács Attila. „Segítség!" – hallották meg a segélykérést. Czere Bálint – a mentésirányító telefonos útmutatását is követve – átvette a szívmasszázst, s ezt abba sem hagyta, amíg nem érkezett meg a rohamkocsi a beteghez.

Kedden írtuk:





Az idős férfi állapota a körülményekhez képest stabil, jelenleg is a Petz-kórház intenzív osztályán ápolják. Szívproblémái korábban is ismertek voltak - tájékoztatott érdeklődésünkre prof. Oláh Attila orvos igazgató kedden.

˝Az utcán esett össze az az idős férfi, akihez a mentők segítségét kérték hétfő délután Győrben. Mentésirányító bajtársunk instrukciói alapján a bejelentők megvizsgálták a beteget, akinél nem tapasztaltak légzést. Azonnal újraélesztésbe kezdtek. A közeli iskolából érkezett egy félautomata defibrillátor is, amivel az iskolatitkár sietett a helyszínre. A bejelentőket hamarosan két arra járőröző rendőr váltotta a mellkasi nyomásokban, akik észlelve az esetet azonnal megálltak A rendőrök a vonalban lévő diszpécser segítségével használták a defibrillátort.A mentők rövid időn belül, emelt szinten folytatták a küzdelmet a férfi életéért, ami végül sikerre vezetett. Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően Bajtársaink stabil állapotban szállíthatták kórházba betegüket. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!˝ - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán