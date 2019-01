7próba - Kirándulásra szeretnék költeni a nyereményt a bronzérmes kazinczysok

"Az internet veszélyeihez kapcsolódó feladat állt hozzám a legközelebb. A sorversenyen pedig szerintem nagyon ötletes feladatok voltak. Az volt a legjobb az egészben, hogy új barátságok születtek az osztályon belül " - meséli Balogh Rebeka.

A gyerekek és a szülők közösen meséltek a 7próbáról, és úgy gondoltam, miért is ne nevezzünk?

Az elején nehezebb volt, hiszen egy teljesen új közösségnek kellett összekovácsolódnia.

Mindig odaálltam melléjük, de a vége felé már mindent szerettek volna önállóan csinálni.

Jobban megismertem őket, és szerintem ők is egymást. Már most több élményük van együtt, mint más osztálynak két év alatt.

A szülők aktívan támogatták a gyerekeket, a döntőn is sokan ott voltak.

Nem rég írattam az osztállyal egy rövid fogalmazást arról, hogy mi tetszett nekik a legjobban a félévből, és sokan írták a 7próbát.

A tanárkollégák közül is többen gratuláltak, és érdeklődtek, hogy lesz-e még hasonló