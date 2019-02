75,6 millióért, teljes berendezéssel együtt ajánlják Győr legkülönösebb lakását!

“Igazán exkluzív luxuskivitelű adottságokkal rendelkező lakás!A belváros szívében 121 nm-es nappali + 3 szobás egyedi stílusú lakás, bútorozottan teljes berendezéssel eladó. Ahogy belépünk az ajtón egy tágas előszoba fogad bennünket, ahol beépített bútor van. A lakásban minden fából készült. A hideg burkolatok gránit és márvány egyszerűen csodaszép a hatása. [...] Mivel a sós levegő belélegezve tisztítja a légutakat, regenerálja a nyálkahártyákat, allergia és a felső légúti megbetegedések ellen is hatásos, ezért az egyik szobában ki lett alakítva egy só-fal. A hálószobában nyugalomra hajthatja a fejét. A fürdőbe belépve ízléses exkluzív belső felszereltséggel lett kialakítva ámulatba ejtő a látvány. A képek Önmagukért beszélnek. A lakásban minden villannyal működik és rezsi költség rendkívül alacsony mindössze 8400 Ft. Ha szeretne kimenni a szabadba azt is megteheti, mert a zárt udvaron minden parkosítva van és gyerekeknek is játszó kert lett kialakítva.Ha ezt a lakást választja, akkor jó döntést hozott, mert ide tényleg csak be kell költöznie és élvezni a lakás előnyeit. Itt ékszerdobozban érezheti magát! Luxus, környezetkímélő és energiatakarékos alacsony fenntartással! Álomotthon a belvárosban!"További képek az eladó lakásról