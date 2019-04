5 tipp, hogy ne kapj idegbajt a kuponnapokon

Illusztráció: Pixabay

Illusztráció: Pixabay

Évente többször is adódik alkalom arra, hogy az ismert női magazinok kuponnapjait kihasználva felfrissítsük a ruhatárunkat. Sokan ezt a tavasz beköszöntével tartják a leghasznosabbnak, mert ilyenkor hagyja el a szánkat a leggyakrabban: "nincs egy göncöm sem".Fejtelenül üldözni a megfelelő darabokat viszont időrabló és igazi energiavámpír, úgyhogy írtunk öt tanácsot ahhoz, hogy hogyan lehet elkerülni a totális kiborulást, és a fáradt hazakullogást olyan papírszatyrok kíséretében, aminek tartalmára igazából nem is volt szükségünk.Mielőtt új darabokról álmodozunk, nézzük át a régieket, és ajándékozzuk el vagy adományozzuk oda azokat, amikre nincs többé szükségünk, de az állapotuk még rendben van. (Aminek nincs rendben, azt inkább dobjuk ki, vagy ha pamut, vágjuk fel kis takarítórongyokká).Ha ezzel megvagyunk, írjunk listát arról, amire mindenképp szükségünk van, és arról, amire nagyon vágyunk. Saccoljuk meg az eddig ismert árak alapján, hogy 20-30 százalékkal olcsóbban mennyibe fog ez fájni nekünk, és nézzük meg, mi fér bele és mi nem. Menjenek vagy maradjanak a vágyott holmik?Bár néha egyedül sokkal hatékonyabb a vásárlás, mégis jó mulatság és segítség is egyben, ha ketten-hárman vesszük nyakunkba a boltokat. Például ha nem passzol a felpróbált ruha, de így is rengeteg időt elvett a sorban állás, akkor kísérőnk könnyedén hozhat kisebbet vagy nagyobbat, amíg mi bevárjuk a próbafülkében.Az sem utolsó ötlet, hogy ha valaki olyan kísér el minket, akinek nem tartozik kedvenc elfoglaltságai közé a vásárolgatás és igazából csak a kedvünkért jött el, akkor "félidőben" meghívjuk egy finom kávéra, pizzára köszönetképpen. Ha egyedül megyünk, akkor is tartsunk egy-két ilyen szünetet, egy kapucsínó után máshogy fogunk nézni a kígyózó sorokra.Ha jól ismerjük a méreteinket, és olyan kuponok birtokában vagyunk, amik egy-egy bolt esetében online is felhasználhatóak, akkor spóroljunk időt, és kattintsunk néhányat. Elmacskásodott karok és lábak helyett csak a virtuális bevásárlókocsival kell törődnünk. A pénzutalás előtt győződjünk meg, hogy biztonságos helyen fizetünk.Vannak azonban olyanok is, akik kifejezetten szeretik a kuponnapok kavalkádját, nekik azt javasoljuk, vágják/nyomtassák ki előre a kuponokat, és rendszerezzék bolttípus szerint kis borítékokba, noteszekbe, hogy még véletlenül se keveredjenek el, ezzel feltartva a kasszánál időző sorban állókat.Sok olyan városi legenda kering, ami a leárazások idején megőrülő, egymás haját megtépő emberekről szól. Maradjanak ezek a sztorik ezen a hétvégén valóban legendák, és próbáljunk meg türelmesek, toleránsak lenni, nem összeveszni egy teljesen idegen emberrel a 800 forinttal olcsóbb nadrágon.Nézz be olyan helyekre is, ahol eddig nem igazán voltak ínyedre a holmik. Lehet, hogy igazi kincsre fogsz rátalálni, és lehet ez pont egy olyan üzlet lesz, ahol nincs heringparti. Talán üres kézzel távozol, de kaptál levegőt. Talán szatyrok hadával távozol, sőt még levegőt is kaptál.