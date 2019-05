430 millióból épült meg a Pannon-Víz új laborvizsgálója - fotók

A labor minden vízmű lelkiismerete – hangzott el az átadón. Mint ahogy az is, hogy a Pannon-Víz saját beruházásban, hároméves fejlesztés eredményeképpen építette meg az új ivóvíz- és szennyvízvizsgáló laboratóriumát. A 800 négyzetméter alapterületű létesítményben évi húszezer vízminta százezer vizsgálatát végzik el. Az ivóvíz minőségének folyamatos kontrollja adja az alapot, amire építve szolgáltathat kiváló minőségű ivóvizet a társaság.„Megbízunk a vízben, bátran fogyasztjuk" – mondta Borkai Zsolt győri polgármester.Tőke László, a Pannon-Víz elnök-vezérigazgatója kiemelte: a beruházást úgy tudta elvégezni a társaság, hogy 2018-ban 480 millió forint közműadót befizetett, s a rezsicsökkentés miatt is további 400 millió forint a fogyasztóknál maradt. Mindennel együtt 13 millió forint pozitív mérleggel zárt a vízszolgáltató.Az ivóvíz tisztaságának kérdése – gondolva a jelenlegi, Budapest környéki ólomszennyezési problémára – nem vita tárgya. A Győrt és környékét ellátó szolgáltató is hangsúlyozza: „A modern műszerekkel felszerelt, akkreditált státuszú létesítmény hosszútávra oldja meg a vízbiztonság kérdését a Pannon-Víznél."Évente húszezer ivó- és szennyvízmintát vizsgálnak meg. Az átadón a polgármester is részt vett. Fotó: HBE