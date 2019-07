41 milliárdos Audi-fejlesztés - A villamos motorok terén piacvezető helyet célzott meg a győri vállalat

Fontos mérföldkőnek nevezte Achim Heinfling, az Audi Hungaria igazgatóságnak elnöke a beruházást - olyannak, amely továbbra is meghatározóvá megkerülhetetlenné teszi a győri gyárat a német konszern és a magyar autóiparon belül is. Az elektromobilitás az a szó, amelyet mostantól nekünk is meg kell tanulnunk, mert egyre sűrűbben használni fogjuk: az az autóipari vállalat ugyanis, amely állni akarja a versenyt, elektromos motorokkal meghajtott autókat (is) gyárt a jövőbe; nyilván évről évre nagyobb arányban a hagyományos meghajtású járművek mellett.Heinfling a győri gyökerű Jedlik Ányost hozta fel példaként a Külügyminisztériumban, ahol a bejelentést is tették; a tudós tanárembert, aki „az első elektromos motort feltalálta". Nyilván más már az a világ, ahol Audi Jedlik útját járva az élre kíván törni, de tény, hogy a mostani beruházással jelzi: komolyak a szándékai. Ami szerencse a magyaroknak és a győrieknek is, hogy mindezt az Audi Hungariánál gondolja.A 41 milliárdos beruházásnak három pillére lesz: bővítik elektromotorok gyártását a győri gyárban, ahol épp egy éve indult el hivatalosan is az első generációs e-motorok sorozatgyártása. Jön tehát a második generáció, s Heinfling azt is bejelentette, hogy tavalyi tízezres darabszámot jelentősen fogják növelni. Ehhez technológia és gyártócsarnok is lesz. Fontos pillére a beruházásnak a járműgyártás villamosítása: az ősztől már az ingolstadti gyárat vezető, de most még az Audi Hungaria igazgatóságát elnöklő Achim Heimfling elmondta az is, hogy 2025-re minden, a konszern által gyártott modellt villamosítanak, ami azt jelenti, hogy harminc modellben lesz elektromos meghajtás. Végül pedig a harmadik pillér, ami a motorfejlesztő központban kompetencia fejlesztést jelent: háromszáz mérnök tanulja, alkalmazza, fejleszti a jövőt jelentő e-technológiát.Borkai Zsolt győri polgármester érthető módon örömmel fogadta az újabb beruházást, jelezve, hogy az Audi és Győr kapcsolata sok évre (most már huszonhat) vezethető vissza, s az autóipari vállalat valóban meghatározója a város és több tízezer család életének.Szijjártó Péter külügyminiszter nevesítette aztán, hogy a kormány miben és mennyivel támogatta az Audi újabb fejlesztését. Mint írtuk, 41 milliárd a beruházás, s a magyar állam 6,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad az Audinak. Szijjártó hangsúlyozta, a kormány is látja, hogy a környezeti fenntarthatóság kérdése meghatározóvá vált nemcsak a világ autóiparában, hanem a politikában is. A magyar kormány – tette hozzá a külügyminiszter – olyan gazdaságpolitikát támogat, amely ésszerű egyensúlyt teremt környezetvédelmi szempontokkal a versenygazdaságban.„Olyan elképzelést nem támogatunk, sőt, ha kell vétót emelünk ellene, amely legyilkolná az európai ipart." Szijjártó végül hozzátette: Magyarország a nyertes országok egyike azzal, hogy a nyilvánvalóan a jövőt jelentő beruházást ide hozza az Audi. „Ez a fejlesztés újabb ugródeszka is lehet ahhoz, hogy a magyarországi autóipar újabb csúcsot döntsön: tavaly 8550 milliárd forintról beszéltünk, ezt a számot az év első öt hónapjában már 12 százalékkal meghaladták az itt termelő vállalatok."