21. alkalommal rendezett hangversenyt Győrben a Gyakorló Iskola

018. decemberében 21. alkalommal rendezte meg hagyományos adventi hangversenyét a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola – mondta el Fortuna Edin, a Gyakorló Iskola pedagógusa, az arculat munkacsoport vezetője.- Ezen jelentős eseménynek, mint minden évben idén is a Győri Nagyboldogasszony-székesegyház volt a színhelye. A SZE Apáczai Csere János Kar, valamint intézményünk számos pedagógusa, diákja színpompás hangszerjátékkal és énekszerepléssel színesítette meg a karácsonyt megelőző adventi időszakot. A műsort idén is Milbik László gyakorlós tanár álmodta meg és állította össze.Hangversenyüket dr. Ruppert István orgonaművész, a Művészeti Kar dékánjának játéka nyitotta meg. A templom falai között hegedűn, fuvolán, furulyán, zongorán, hárfán, csellón, brácsán és gitáron felcsendülő ismert karácsonyi dallamok és énekek hozták közelebb a jelenlévőket a szeretet ünnepéhez. A tanítóink és diákjaink által alakított vonósnégyes játéka mellett tanulóink versei ejtették ámulatba a megjelenteket.Szebbnél szebb művekkel varázsoltak el mindenkit a SZE Apáczai Csere János Kar ének műveltségterület végzős hallgatói is. Igazi meglepetéssel szolgált a gyakorlós tanárok nyolc kezes zongorajátéka. A hangversenyt a tanári kórus által elénekelt Karácsonyi Álom és a Hordozd a gyertyát című dalok zárták – mondta el Fortuna Edina, a győri Gyakorló Iskola pedagógusa.