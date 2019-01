16 millió értékben bővült két kisgéppel a Győr-Szol gépparkja - videó

A városüzemeltetés magas színvonalú mű ödtetéséhez megfelelő eszközrendszer szükséges – mondta Borkai Zsolt polgármester. A cseh gyártmányú gépek télen és nyáron is használhatóak, járdá , parkok, kerékpárutak, belvárosi, szű utcá takarítására, síkosságmentesítésére. A sószóró berendezésbe 150-170 kilogramm síkosságmentesítő anyag fér.A gépek tavasztól őszig fűnyíró adapterrel dolgoznak, a fűgyűjtő - ha szükséges - a jármű mellett haladó platós autóra is feljuttatja a levágott füvet. Radnóti Ákos alpolgármester hozzátette, a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést 35 gép és a szolgáltató több mint száz munkatársa végzi. Hamarosan újabb gépek érkeznek a városba: ét konténerszállító tehergépkocsi és egy billenőplatós, darus teherjármű, mindegyik téli felszereléssel (jön egy sószóró is a már meglévő tehergépkocsira). A teljes beruházás érté özel 200 millió forint.