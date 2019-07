15 évet kapott a lázi testvérgyilkos - fotók

Nem jogerősen 15 év fegyházbüntetésre ítélte a Győri Törvényszék tegnap azt a lázi férfit, aki másfél éve úgy bántalmazta féltestvérét, hogy az belehalt sérüléseibe. A tárgyalás az igazságügyi orvosszakértők meghallgatásával kezdődött. Szavaikból kiderült, hogy a koponyaűrben, a has- és a mellüregben megjelenő vér, az agytörzs, a szív és a tüdő zúzódása, a kialakult agyvizenyő, a szív folytonosságmegszakadása, a máj repedése és a sorozat-bordatörés önmagukban is vezethettek volna halálhoz.Az igazságügyi orvosszakértők kijelentették, hogy az áldozat testét legkevesebb 13 erőbehatás érte, amelyek közül öt minősíthető nagy erejűnek. Többet semmiképp sem okozhatott ütődés, csak ütés, rúgás, taposás.A Győri Törvényszék védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében találta bűnösnek a vádlottat, amiért 15 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Legkorábban a szabadságvesztés kétharmadának letelte után bocsátható feltételesen szabadlábra.Dr. Habony János bíró részletesen ismertette a bíróság által megállapított tényállást. Eszerint az – azóta már elhunyt – édesapjával akkor még a lázi házban együtt élő két testvér 2018. január 12-én egész nap ivott. Este hat óra felé kezdtek dulakodni, ami azonban nagyon egyoldalú küzdelem volt, a báty ugyanis részegsége miatt nem tudott védekezni, így a földre került, ahol eszméletlenül feküdt az elszenvedett bántalmazások következtében. A bíró nem fogadta el a vádlott állítását, amit csak jó fél évvel a nyomozás megkezdése után hangoztatott először, miszerint bátyja késsel indult apja ellen, s ő ezt akarta megakadályozni.A bíróság leszögezte, hogy az áldozat életét az azonnali orvosi segítség sem menthette volna meg. Nem osztotta ugyanakkor az ügyészség álláspontját: a gyilkosság nem különös kegyetlenséggel történt, mert bár az öcsnek tudnia kellett, hogy bátyja meghalhat, de sérüléseit nem embertelen brutalitással okozta. Segítségnyújtásról amúgy szó sem volt, hiszen a vádlott ágyába fektette a sértettet, s csak éjjel hívtak hozzá mentőt, amikor már órák óta halott volt.Dr. Habony János az ítélet kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte a tettes ittasságát, züllött életvitelét – nem dolgozott, apja, féltestvére támogatásából, kisebb alkalmi munkákból élt –, illetve hogy hozzátartozóját gyilkolta meg. Enyhítő körülményként vette figyelembe büntetlen előéletét, alacsony intellektusát, epilepsziáját, az emberölés eshetőleges szándékát, valamint hogy az eljárás során megbánást tanúsított.Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott és védője fellebbezést nyújtott be a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása és enyhítés végett, az ügyész pedig három nap gondolkodási időt kért.