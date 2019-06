Zöldség- és gyümölcskereskedőknél vizsgálódik a NAV a héten

- értesült keddi száma szerint a Magyar Nemzet Békés megyében például felkeresik a piacokon, a közterületeken és a közutak mellett működő szezonálisgyümölcs-árusítókat, Zalában fokozottan ellenőrzik az eperárusokat, továbbá Veszprémben, Baranyában és Komárom-Esztergom megyében is számíthatnak a vállalkozók az adóellenőrök megjelenésére. Bács-Kiskunban egész évben kiemelt adóhatósági érdeklődés kíséri a zöldségesek tevékenységét.A revizorok elsősorban azt ellenőrzik, hogy a kereskedők, az árusok átadják-e a nyugtát, illetve számlát a vevőknek. Nézik azt is, hogy megfelelően használják-e online pénztárgépüket, s bejelentették-e alkalmazottaikat. Bizonyos helyeken szóba kerülhet a készpénzkészlet és az áru eredetének kérdése is., vagyis ahol a rejtett gazdaság aránya jelentős. A nagykereskedőknél végzett ellenőrzésekkel a NAV célja az, hogy elvágja az országhatáron átnyúló csalárd számlázási láncolatokat, ezzel megakadályozza, hogy bárki áfacsalást követhessen el.