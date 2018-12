Varga Mihály: a magyar gazdaság növekedési pályára állt

A magyar gazdaság az elmúlt években olyan növekedési pályára állt, amely az embereknek csökkenő adókat, emelkedő béreket, a vállalatoknak alacsonyabb közterheket, javuló üzleti környezetet jelent - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken Budapesten, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók Napja rendezvényén.Hozzátette: a gazdaság 5 százalék felett bővül, csökkennek az adó- és adminisztrációs terhek, nőnek a beruházások és a fogyasztás is. A központi költségvetés bevételei az adócsökkentések ellenére emelkednek, a gazdaság teljesítményének emelkedése pedig megjelenik a foglalkoztatási adatokban: a rendszerváltás óta nem dolgoztak olyan sokan Magyarországon, mint most.Varga Mihály kiemelte, több mint 5 és fél éve folyamatosan emelkednek a reálbérek Magyarországon, az adócsökkentéseknek és adókedvezményeknek, a bővülő foglalkoztatásnak, az emelkedő reálkereseteknek köszönhetően több pénz marad az embereknél. A kiskereskedelmi forgalom 64 hónapja bővül, és a növekvő fogyasztás segíti a vállalkozásokat is.A pénzügyminiszter hangsúlyozta, a kormány számos, a vállalkozásokat támogató intézkedést hozott, ezek között említette, hogy a 9 százalékra mérsékelt társasági adó összességében 150 milliárd forintot hagyott a hazai vállalkozásnál.Megjegyezte: Magyarországon az Európai Unióban a legalacsonyabb a társasági adó, a személyi jövedelemadó a harmadik legalacsonyabb, és utóbbiból a gyermekek után járó kedvezmény miatt a családoknak még kevesebbet kell fizetniük.A tárcavezető kitért arra, hogy a kis- és középvállalkozásoknak is jelentős megtakarítást hozott az elmúlt év, hiszen két százalékponttal, 16-ról 14 százalékra csökkent a kisvállalati adó (kiva) kulcsa, és megduplázódott a kisadózók tételes adójának, a katának a bevételi határa, kedvezőbb lett a fizetendő közteher mértéke.A könnyített adózás népszerűségét igazolja, hogy november elején a katát választók száma meghaladta a 300 ezret, vagyis majd minden harmadik vállalkozás ezt választotta. Szintén a kisvállalkozásokat segíti, hogy jövőre 8-ról 12 millió forintra emelkedik az alanyi adómentesség határa - tette hozzá.Varga Mihály rámutatott: a kormány adópolitikájának a középpontjában továbbra is az adócsökkentés és az egyszerűsítés áll.A pénzügyminiszter a 2016 novemberében kötött hatéves bérmegállapodást gazdaságtörténeti jelentőségűnek nevezte, amely százalékpontban mérhető módon hozzájárult a magyar gazdaság növekedéséhez. Mint mondta, a megállapodásnak köszönhetően az idei év januárja és szeptembere között közel 12 százalékkal emelkedtek a bruttó és nettó bérek, míg a munkáltatói járulékok 27 százalékról az idei évre 19,5 százalékra csökkentek, jövőre pedig tovább mérséklődnek.Jelezte, hogy miután a munkaadók és munkavállalók az idén nem tudtak megállapodni a jövő évi minimálbérről, illetve a bérminimumról, a kormánynak nagy lesz a felelőssége a döntésben.Varga Mihály szólt arról, hogy a következő években a minőségi változásokra kell helyezni a hangsúlyt a gazdaságpolitikában. Elmondása szerint lehet akár 3 százalék is a gazdasági növekedés, az elsődleges cél az, hogy a gazdaság szerkezete, a növekedés összetétele legyen jobb. Ehhez versenyképességben, hatékonyságban, minőségben kell javulni - szögezte le a miniszter.Tolnay Tibor, a VOSZ elnöke arról beszélt, hogy a szövetség az idén aktualizálta a célkitűzéseit. Továbbra is fő célnak tekintik a gazdaság versenyképességének javítását, a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztését, a digitalizációt, szükségesnek tartják a kkv-szektort segítő pénzügyi programok fenntartását.A Vállalkozók Napján hetvenhét kitüntetést adtak át.A VOSZ elismerését, az Év Vállalkozója Díjat hatvannégyen vették át.Emellett Magyar Gazdaságért Díjat kapott Hédl Sándor, a Bakony Elektronika Villamosipari Gyártó, Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Kasza Lajos, a Jász-Plasztik Kft. alapító tulajdonos-ügyvezetője, Krámer Zoltán, a Nyírség-Hasso Sütőipari és Gabonaipari Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Mészáros Antal János, a Csomiép Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Miklós Pál, a Teszt Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft. ügyvezető igazgatója, Nagy Zoltán, a 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Sándor Attila János, a Miskolc Autóház Kft. ügyvezető igazgatója,Szabó Imréné, az Axamo Ruházati Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Szabó István József, a Szintézis Informatikai Zrt. igazgatóságának elnöke.Miniszteri Elismerő Oklevelet vett át Ávor Judit, a Meló-Diák Észak-Dunántúli Iskolaszövetkezet koordinátora, a VOSZ Veszprém Megyei Szervezetének titkára, Bariz István, a Controller-2000 Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója, Méth András, a MasterCard igazgatója.A szövetség új elismerését, a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjat Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója vette át.A Vállalkozók Napján néma felállással megemlékeztek az idén elhunyt Demján Sándorról, a VOSZ egykori elnökéről, és levetítették az emlékére készített filmet, amelyben felidézték a vállalkozásokért, valamint a tudomány, művészet elismerésért végzett munkáját.