Újabb nemzetközi nagyvállalat telepíti Budapestre pénzügyi szolgáltató központját

Budapestre telepíti globális pénzügyi szolgáltató központját az International Flavours & Fragrances (IFF) - közölte az amerikai vállalat beruházását bejelentő keddi sajtótájékoztatón a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. Szijjártó Péter bejelentette, hogy az íz- és illatanyagok gyártásában piacvezető IFF személyenként 4 ezer eurós képzési támogatást kaphat a beruházásához.A New York-i székhelyű vállalat teljes pénzügyi koordinációját ellátó budapesti központ várhatóan több mint 100 munkavállalót foglalkoztat - tette hozzá. Megjegyezte egyúttal, hogy Magyarország ismét erős nemzetközi versenyben nyerte el a beruházást, hiszen az IFF világszerte több mint 37 országban van jelen. A miniszter többek között a folyamatos gazdasági növekedésnek és a jelentős adócsökkentéseknek tulajdonítja, hogy Magyarország világszinten is a legvonzóbb befektetési lehetőségek egyike, Budapest pedig a nemzetközi szolgáltató központok népszerű célpontja.Utóbbiak a képzett munkaerő foglalkoztatásával és magas hozzáadott értékek előállításával hozzájárulnak a termelésközpontú gazdaság átalakításához - közölte.Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a Magyarországra érkező teljes befektetési összeg 15 százaléka az Egyesült Államokból származik. A miniszter a gazdasági kapcsolatok további bővülésében bízik.Tavaly 15 jelentős amerikai beruházás érkezett a kormány közvetítésével, jelenleg pedig 16 új befektetési lehetőségről zajlanak tárgyalások - közölte. Rich O'Leary, az IFF pénzügyi vezérigazgató-helyettese a sajtótájékoztatón közölte, hogy a vállalat hosszú távra tervez Magyarországon, hiszen Budapesten költséghatékony és üzletbarát környezetet talált.A befektetés során figyelembe vették a fejlett infrastruktúrát és a jól képzett munkaerőt is.A tervezett munkavállalói létszámot várhatóan az év végére érik el, a körülbelül 50 fővel működő magyarországi központ még ebben a hónapban elkezdi az új jelentkezők keresését - tette hozzá. Bácskai János, az IFF-központot befogadó Ferencváros polgármestere (Fidesz) többek között a nemzetközi vállalatok beruházásainak tulajdonítja, hogy a kerület ipari központból szolgáltatói központtá alakulhatott az elmúlt években.A kerületben számos világcég sok ezer alkalmazottat foglalkoztat, az önkormányzat pedig abban bízik, hogy a szolgáltatások mellett a kutatási és fejlesztési tevékenységek is meghonosodnak a Ferencvárosban - tette hozzá.