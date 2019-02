Új rekordot dönthet idén a lakáshitelezés Magyarországon - írja szerdai kiadásában a Világgazdaság, amely szerint újabb lökést adhat a magyarországi lakáspiacnak a közelmúltban bejelentett családvédelmi akcióterv.



Az új szerződések összege 10 százaléknál nagyobb mértékben nőhet 2019-ben, és a Világgazdaság számításai szerint elérheti akár az ezermilliárd forintot is.



Az új szerződéseken belül tovább nőhet a hosszabb kamatperiódusú konstrukciók aránya is.



A lakáshitelpiac már tavaly is igen erős évet zárt, összesen 850,1 milliárd forint értékben kötöttek új szerződést a lakossági és önálló vállalkozó ügyfelek, ami 30,8 százalékos növekedés a megelőző évhez viszonyítva.