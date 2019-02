Tulajdonos lett az állam a balatoni hajózásban

A Balatoni Hajózási Zrt.-ben (Bahart) tulajdonos összes önkormányzat (21 település) aláírta azt a szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, amely alapján ingyenesen átadnak az államnak közel 35 százaléknyi részvénycsomagot az 1,42 milliárd forintos tőkeemelési kötelezettségük elengedéséért - közölte Balassa Balázs, az üdülőrégió önkormányzatait tömörítő Balatoni Szövetség elnöke, az egyik részvénytulajdonos, Szigliget polgármestere az MTI-vel pénteken.



Elmondta, hogy a január 31-i határidőig zajlott egyeztetések során a tulajdonos önkormányzatok törekedtek arra, hogy a hajózási társaság részvényei a jövőben se kerülhessenek magántulajdonba.



A megbeszéléseken résztvevő Szajcz Adrián, a siófoki Fidesz-frakció vezetője az MTI megkeresésére elmondta, a legnagyobb, 44,2 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező Siófok mindvégig teljesíteni akarta 776 millió forintos tőkeemelési kötelezettségét. Ugyanakkor azt is látni kell - mondta -, hogy a személyhajózás működtetésével közcélú feladatokat is ellátó Bahart kikötői és hajóparkja mielőbbi fejlesztésre szorul, ami a korábbi tulajdonosi szerkezettel nem volt biztosított. Mint kifejtette, az állam nem hagyta magára az önkormányzatokat, hiszen egy 2016-os határozatban komoly fejlesztési forrásokat nevesített a Bahartnak. Fontos az állam tulajdonszerzése a közösségi közlekedés integrációs tervei miatt is - tette hozzá.



Beszámolt arról is, hogy az állammal történt megállapodás során a Siófok által megfogalmazott igények teljesültek: megmaradt az önkormányzatok elővásárlási joga a jövőbeni részvényértékesítéseknél, a cég székhelye Siófokon marad, és biztosítanak egy igazgatósági-, továbbá egy felügyelőbizottsági tagságot a siófoki önkormányzatnak.



Szajcz Adrián szerint a Bahart jövője és fejlődése nemcsak helyi fontossággal bír, hanem az egész ország érdeke, és mindenki számára megnyugtató megállapodás született, így új szakaszába léphet a balatoni hajózás. Siófok idei költségvetése 776 millió forinttal gazdagodott a megállapodásnak köszönhetően, amit utak, járdák fejlesztésére és egy közösségi civilház megépítésére kíván fordítani - tette hozzá.



2008-ban 22 balatoni önkormányzat vált a Bahart 100 százalékos tulajdonosává, akkor bizonyos feltételekkel ingyen kapták meg az államtól a cég 49 százalékos tulajdoni hányadát a már korábban juttatott 51 százalékos részesedésük mellé. (Balatonvilágos időközben eladta valamennyi részvényét, így 21 tulajdonos település maradt.)



Az állam a 49 százalékos vagyonjuttatásért cserébe kötelezte a településeket, hogy rövid időn belül hajtsanak végre 580 millió forintos tőkeemelést, majd részesítsék a társaságot 1,424 milliárd forintos tőkejuttatásban 2012. október végéig. Az önkormányzatok, kérésükre, öt év haladékot kaptak a tulajdoni hányaduk arányában fizetendő tőkejuttatásra, amely határidőt többször is módosították. A legutóbbi 2019. január 31-én járt le.



A kormány 2019. január 25-én megjelent határozata értelmében a tulajdonos önkormányzatok választhattak, hogy vagy teljesítik a kötelezettségüket, vagy az állam ezt elengedi, de cserébe a kötelezettséggel hasonló értékű részvénycsomagot kell átadniuk az államnak a 4 milliárd forintos törzstőkéjű cégből.



Az államhoz visszakerülő Bahart-részvénycsomag tulajdonosi jogait a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. gyakorolhatja.