Továbbra is Paks termeli a legtöbb áramot Magyarországon

Továbbra is a Paksi Atomerőmű termeli a legtöbb áramot Magyarországon, 2018-ban atomerőmű négy blokkja 15 733,2 GWh (gigawattóra) villamos energiát termelt, a bruttó hazai villamosenergia-előállítás felét biztosította - közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint az elmúlt évben is magas - 89,23 százalékos - átlagos teljesítmény-kihasználással üzemelt az erőmű négy blokkja, így a társaság végül az üzleti tervnek megfelelő árbevétellel zárta az évet.



Kiemelték, a négyblokkos üzemelés kezdete, 1988 óta 2018-ban volt a legalacsonyabb az egyéni és a kollektív dózis, és minden eddiginél kisebb lett a WANO (Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége) munkabaleseti mutatója is.



Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója a közleményben elmondta, a három éve bevezetett 15 hónapos üzemelési ciklusnak (C15) köszönhetően kimagasló, 98 százalékos rendelkezésre állást produkált a 4. blokk.



"Működésünk hatékonyságának és biztonságosságának fejlesztésével az üzemidő-hosszabbítási folyamat lezárását követően sem állunk le: az idei évben folytatjuk a világ legjobb atomerőműveiben már sikeresen alkalmazott úgynevezett Sztenderd Nukleáris Működési Modell bevezetését. Az új modell a jövőre készít fel, megalapozza az üzemidő végéig fenntartható fejlődés alapjait és reményeink szerint megoldást nyújt azokra a hamarosan jelentkező feladatokra is, amelyek a következő években várható nagy létszámú nyugdíjazásokból, vagy éppen a berendezések folyamatos használatával járó kihívásokból erednek" - fogalmazott a vezérigazgató a közleményben.