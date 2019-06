Tovább csökkentette a Diákhitel1 kamatát a Diákhitel Központ

A szabad felhasználású Diákhitel1 kamatát 1,99 százalékra csökkentette az előző félévi 2,2 százalékról a július 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a Diákhitel Központ Zrt. - jelentette be Magyar Péter, a társaság új vezérigazgatója szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.



A képzési költségre használható Diákhitel2 az állami kamattámogatásnak köszönhetően változatlanul 0 százalékos kamattal vehető fel - mondta.



A Diákhitel1 konstrukció esetében havi 15 és 70 ezer forint közötti összeg igényelhető, a kizárólag képzési díjra fordítható Diákhitel2 felvehető összegének maximuma az adott képzésre meghirdetett önköltségi díj - tette hozzá.



A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az eddigi legkedvezőbb feltételekkel igényelhető a szabad felhasználású diákhitel, a kihirdetett kamatmérték rekord alacsony.



Sipos-Tompa Levente, a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a képzés támogatása mellett a diákhitel a pénzügyi tudatosság erősítésében is fontos szerepet játszik, a konstrukciót igénybe vevők első komoly pénzügyi döntésüket hozzák meg.



Az elnök-vezérigazgató kitért arra: az MFB csoport kiemelt célja, hogy olyan gazdasági szereplőknek nyújtson finanszírozási lehetőséget, amelyek fejlesztéseikhez nem jutnak megfelelő forrásokhoz a piacon. Sipos-Tompa Levente ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a gazdasági fejlődéséhez, a vállalkozások eredményes és hatékony működéséhez szükséges a tudás, amit megfelelő képzéssel lehet megszerezni; ennek finanszírozásához nyújt segítséget a diákhitel.



Magyar Péter felidézte, hogy a 2001 óta működő diákhitel-konstrukciót mintegy 400 ezer hallgató vette igénybe. Egy felmérés során 52 százalékuk mondta azt, hogy a diákhitel nélkül nem tudta volna elkezdeni, folytatni vagy befejezni tanulmányait.



A Diákhitel Központ a 18 év alatt több mint 363 ezer hallgatóval kötött Diákhitel1 szerződést 310 milliárd forintot meghaladó értékben, Diákhitel2 szerződést pedig csaknem 37 ezer hallgatóval több mint 36 milliárd forint értékben.



A vezérigazgató a szabad felhasználású diákhitellel kapcsolatban egyebek mellett kiemelte, hogy külföldi résztanulmányokra is költhető, rugalmasan törleszthető, előtörlesztése ingyenes.



A Diákhitel2 csak magyarországi tanulmányokra fordítható, a képzési költség egészét fedezheti, és törlesztése szintén rugalmas.



Magyar Péter kiemelte azt is, hogy október 1-től új terméket vezetnek be, amelyet azok vehetnek igénybe, akik nem rendelkeznek a diplomaszerzéshez szükséges nyelvvizsgával.



Tavaly a Diákhitel Központ összesen 13,7 milliárd forint összegű hitelt nyújtott. A Diákhitel1 konstrukciót 6 százalékkal többen, a Diákhitel2 konstrukciót 34 százalékkal többen igényelték, mint 2017-ben.