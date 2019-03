Tényleg verhetetlen lesz a babaváró `asszonyhitel´? Mit kínálnak ehhez képest a bankok? Elemzés

Szerdán megjelentek a Magyar Közlönyben a 10 millió forintos “asszonyhitel", hivatalos nevén babaváró támogatás részletei. A korábban csak apránként csepegtetett információk után több kérdés is tisztázódott, illetve újdonságok is találhatók a rendelet szövegében, mindezek alapján pedig már érdemes elgondolkodni, hogy kinek és mire lehet jó ez a kölcsön?A Bank360 szerint az egyik legfontosabb fejlemény, hogy kiderült: legrosszabb esetben is - azaz, ha nem teljesülnek a feltételek - nagyjából 8 százalékos éves ügyleti kamat mellett kell visszafizetni a 10 millió forintos hitelt a jelenlegi számítások alapján.Alapvetően tehát még piacivá válása után is igen kedvező lehet a támogatott hitel. De vajon elérhető a bankoknál ennél is jobb ajánlat?Tekintve, hogy ez a kölcsön egy kamattámogatott 10 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönnek felel meg, amegnézte, mennyire rúgnak labdába jelenleg a személyi kölcsönök az állami támogatás mellett.A szakportál elemzése szerint már egyáltalán az, hogy egy bank 10 millió forintos kölcsönt adjon ingatlanfedezet nélkül, pusztán jövedelemigazolás alapján, nagyon ritka.Jelenleg négy olyan pénzintézet van, amelyeknél egyáltalán szóba kerülhet 10 millió forint személyi kölcsön felvétele, egy hitelintézetnél 9 900 000 forint a határ, egy másiknál pedig lakásfelújitáshoz kötött a 10 millió forintos személyi hitel, míg a többség 7-8 millió forintban maximalizálja a hitelösszeget. Látható, hogy igen limitáltak a lehetőségek, ha ekkora összegre van szükségünk, de ez csak az egyik akadály.A rendelet szövegezése szerint végül mégiscsak teljes körű banki hitelbírálathoz kötik a kedvezményes hitelt, ahogy a piaciakat is. Ez azonban azt is jelenti, hogy a kölcsön nem kerül ki a JTM-szabályozás alól, azaz a jövedelmünk és meglévő adósságaink jócskán meghatározzák majd, hogy felvehetjük-e a hitelt.Jelenleg például a piacról nem tudunk felvenni ilyen kölcsönt, mivel a személyi hiteleknél legfeljebb 96 hónap lehet a futamidő, ami a legkedvezőbb feltételekkel számolva is 151 000 forintos törlesztőrészletet jelent. A szabályozás értelmében viszont a bank csak akkor tud így hitelezni, ha több mint 300 000 forint az igazolt havi rendszeres jövedelmünk.Azért más a helyzet a babaváró hitelnél: itt ugyanis a kamatkedvezmények miatt a leghosszabb futamidőt választva legfeljebb 41 666 forint lehet a törlesztőrészlet, ennek vállalásához azonban elegendő a 80 000 forint feletti igazolt havi nettó jövedelem.De nézzük meg mi történik, ha nem sikerül teljesíteni a feltételeket és a rendeletben alkalmazott képlet alapján 8 százalékos éves ügyleti kamattal ketyeg tovább a hitel 5 év után? Ekkor már befizettünk nagyjából 2,5 millió forintot, azaz a fennmaradó 180 hónapra kell 7,5 millió forintot visszafizetnünk ilyen kamatszint mellett. A Bank360 számításai szerint ekkor 71 674 forint lesz a törlesztő a kamatperiódus végéig, azaz jó esetben is 30 000 forinttal nőnek a háztartás kiadásai.További adalék, hogy a feltételek teljesítése nélkül az addig megkapott kamattámogatást egy összegben kell kifizetni a jogosultság megszűnésétől számított 120 napon belül, ami a választott futamidőtől függően akár 2 millió forint is lehet a portál kalkulációi szerint.szakértője, Veres Patrik ugyanakkor felhívja a figyelmet: azok számára, akik egyébként is készülnek szabad felhasználású hitelt felvenni, de nem akarnak gyereket, még így, a feltételek teljesítése nélkül is az egyik legjobb alternatíva lehet a babaváró hitel. A legkedvezőbb szabad felhasználású piaci hitelek ugyanis éppen valamivel 8 százalékos THM alatt vannak (az átlagos hiteldíjmutató bőven 13 százalék felett van) viszont nem lehet ilyen hosszú futamidővel felvenni és ahogy láthattuk, 10 millió forintot is csak igen komoly jövedelmi elvárások mellett kaphatunk.A babaváró hitel ráadásul a jelzáloghitelek alternatívája is lehet, amennyiben nem akarunk jelzálogot az ingatlanra. Ráadásul az állami hitel rugalmasabb is, hiszen a rendelet szerint amennyiben a későbbiekben mégis teljesülnek a feltételek és születik gyermek, a kamatkedvezmény visszafizetésre kerül és még szüneteltethető is a törlesztés, a további gyerekekkel járó elengedésekről nem is beszélve.