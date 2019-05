Szijjártó Péter átadta az orosházi Guardian új gyártósorát

Az amerikai érdekeltségű Guardian Glass orosházi gyárában új lamináltüveg-gyártó üzemet adott át kedden a külgazdasági és külügyminiszter.



Szijjártó Péter a 4,1 milliárd forintba kerülő beruházás átadása előtt elmondta, hogy az Egyesült Államok a második legnagyobb befektető Magyarországon és a második legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak az Európai Unión kívül.



Az amerikai vállalatok a magyarországi külföldi befektetések 15 százalékát képviselik. Ezerhétszáz amerikai vállalat 105 ezer magyar ember megélhetését biztosítja - tette hozzá.



Szijjártó Péter bejelentette, hogy a kormány a múlt héten döntött arról, hogy a lehető leggyorsabban felújítják az Orosháza és Szentes közötti utat.



A következő esztendő végére - a most készülő M44-es gyorsforgalmi úttal együtt - nagyságrenddel javul a térség közlekedési infrastruktúrája, további befektetéseket segítve - tette hozzá.



Guus Boekhoudt, a Guardian Glass alelnöke és a Guardian Europe ügyvezető igazgatója azzal indokolta a beruházást, hogy egyes országok szabályozásai a külső nyílászárók és beltéri üvegek esetében is megkövetelik a biztonságos üvegek használatát, amire a laminált üveg a leghatékonyabb megoldás. Az ipari és lakossági épületek esetében egyaránt nő az igény a zajcsökkentésre, ami miatt megnövekedett a hangszigetelő laminált üvegek iránti kereslet - mondta.



A lakóépületeket egyre inkább tripla üvegezéssel építik majd, ami azt eredményezi, hogy még nagyobb lesz a kereslet az ilyen típusú üvegek iránt - tette hozzá Guus Boekhoudt.



A 330 főt foglalkoztató orosházi gyárban átadott gyártósor havonta 150 kamionnyi terméket állít elő, amelyek 80 százaléka a külpiacokon fog gazdára találni.



Az orosházi gyár árbevétele 2017-ben elérte a 25 milliárd forintot, és 2018-ban még tovább növekedett, de a pontos számot még nem tudják, mert a végső mérleget még nem fogadták el - közölték.



A Guardian Glass 11 európai országban működtet síküveggyárat, többek között Lengyelországban, Németországban és Oroszországban. A cég a Guardian Industries legjelentősebb vállalata, a világ legnagyobb sík-, bevonatos- és megmunkált- üvegtermék-előállítója. A Guardian-vállalatok 18 ezer embert foglalkoztatnak. A Guardian a Koch Industries Inc 100 százalékos leányvállalata.