Szijjártó: komoly lehetőséget jelent a magyar gazdaságnak a délkelet-ázsiai kapcsolatépítés

Komoly lehetőséget jelent a magyar gazdaságnak és cégeknek a kapcsolatok szorosabbra fűzése Délkelet-Ázsiával - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.A tárcavezető Teodoro Locsin fülöp-szigeteki külügyminiszterrel tárgyalt, majd közös sajtótájékoztatójukon emlékeztetett: a magyar kormány pár éve belevágott a keleti nyitás politikájába, amelynek egyik fókusza Délkelet-Ázsia, hiszen ez a világ egyik leggyorsabban fejlődő régiója. A robbanásszerű gazdasági növekedés jelentős importigény-növekedéssel is jár, ami a magyar gazdaságnak és cégeknek komoly lehetőséget jelent - mutatott rá.Kifejtette: egyre több magyar vállalat egyre többet exportál a Fülöp-szigetekre, a tavalyi év első 11 hónapjában 74 százalékkal nőtt a kivitel. A cél a magyar cégeket további piaci részesedéshez segíteni, ezért összehívták az gazdasági vegyes bizottság első ülését - közölte.Megjegyezte: az export zászlóshajója az élelmiszeripar és a vízgazdálkodás lehet.Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország szolidaritását fejezte ki a fülöp-szigeteki néppel, miután nemrég az Iszlám Állam terrorszervezet támadást követett el egy ottani katolikus templomban. Magyarország elsőként ajánlotta fel segítségét, tízmillió forintos gyorssegélyt adott a merényletben megsérültek és az áldozatok hozzátartozóinak megsegítésére - tette hozzá.Úgy vélte, ez az eset is mutatja, hogy meg kell erősíteni a globális küzdelmet az iszlám szélsőségekkel szemben, amely mindig is a táptalaja volt a terrorizmusnak.Teodoro Locsin közölte: országa hálás Magyarországnak a keresztény közösségeknek nyújtott támogatásáért és azért, hogy az ENSZ-ben is kiáll a keresztény közösségek védelméért.Úgy látja, erősek a magyar-fülöp-szigeteki politikai és gazdasági kapcsolatok, és a gazdasági együttműködés fő területeinek a mezőgazdaságot és a vízgazdálkodást nevezte.Kérdésre Szijjártó Péter megerősítette, hogy a kritikus stratégiai jelentőségű objektumok védelmére közép-hatótávolságú rakétarendszert építenének ki. A tárgyalások a rendszer beszerzéséről zajlanak, és mivel az ilyen eszközök gyártásában az amerikai cégek is élenjárnak, az Egyesült Államokkal is tárgyalnak a beszerzés lehetőségéről. Sikeres tárgyalások esetén nyilvánosságra hozzák a beszerzési forrást - jelentette ki.Ugyancsak kérdésre arról is beszélt, Magyarország a NATO elkötelezett tagja, és büszke arra, hogy a világ legerősebb katonai szervezetéhez tartozik. Ez azonban nem jelent felmentést az alól, hogy kiépítse a saját védelmi képességeit, hogy baj esetén megvédje magát. Magyarország biztonságának garantálása szempontjából elengedhetetlen a saját védelmi infrastruktúra fejlesztése, és felelőtlen kormányzati politika lenne, ha a saját védelmi képességét nem fejlesztené Magyarország, és nem tűzné ki célul, hogy meg tudja védeni magát - mondta.Teodoro Locsin elmondta: Magyarországhoz hasonlóan a Fülöp-szigetek is úgy látja, nagyon fontos egy ország saját védelmi képességeinek kiépítése. Nem függhetnek másoktól - tette hozzá.