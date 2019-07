Szijjártó: csomagolóüzemet épít a német Deufol Debrecenben

Európa egyik legmodernebb csomagoló- és logisztikai üzemét építi fel a kormány támogatásával 7 milliárd forintból a Deufol Debrecenben, egyben ez lesz a német vállalat délkelet-európai regionális központja is - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter közölte, hogy a kormány 1,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a 120 új munkahelyet teremtő beruházáshoz.Kiemelte, hogy a fejlesztést komoly versenyben sikerült elnyernie Magyarországnak.Az élesedő világgazdasági versenyben fontos tényező, hogy a vállalatok hogyan tudják eljuttatni termékeiket a vásárlókhoz, a logisztika első lépése a csomagolás, a csomagolóipar szerepe egyre jelentősebb - fejtette ki a miniszter.Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország az új világgazdasági korszak győztesei közé tartozik, ezt mutatja az is, hogy az idei első negyedévben 5,3 százalékos volt a gazdasági növekedés üteme, ezzel az ország az európai ranglista élén végzett.Ennek egyik oka az, hogy egy év alatt 25,5 százalékkal nőttek a beruházások - mutatott rá, hozzátéve, hogy 2014 óta minden évben megdőlt az országba érkező beruházások addigi rekordja, a nemzetközi vállalatok egyértelműen bíznak Magyarországban.Kifejtette, nincs sikeres beruházás-ösztönzési politika sikeres városok nélkül. Debrecenbe 2014 óta 600 milliárd forintnyi beruházás érkezett, és több mint 6000 új munkahely jött létre. Tavaly a hazai vidéki városok közül Debrecen vonzotta a legtöbb beruházást. A befektetők körében végzett felmérés szerint 90 százalékuk elégedett a körülményekkel, és 84 százalékuk újabb befektetést tervez - ismertette.Szijjártó Péter hangsúlyozta: az új beruházás erősíti a magyar-német gazdasági kapcsolatokat. Kitért arra, hogy április végéig a magyar-német kereskedelmi forgalom megközelítette a 20 milliárd eurót.A magyar csomagolóipar 20 ezer embernek ad munkát. A beruházás hozzájárul a csomagolóipar további bővüléséhez, amelynek teljesítménye az idei első négy hónapban 15 százalékkal nőtt - jelezte.Jürgen Hillen, a Deufol Csoport és a Deufol Hungary ügyvezető igazgatója elmondta: a német vállalatcsoport 11 országban 90 telephelyen működik, 2300 embert foglalkoztatnak.A már letelepedett cégek mellett sok nemzetközi ipari gyártó tart Debrecen felé, a Deufol a várost stratégiai helyszínnek tartja, ezért választotta 91. telephelye helyszínéül. Ebből az új stratégiai központból nyitnak majd Délkelet-Európa felé is - tette hozzá.A magyarországi befektetés egyike a legnagyobbaknak a cég történetében. A déli ipari parkban 15 hektárt vásároltak meg, itt építenek infrastruktúrát csomagolóanyagok gyártásához, innovatív csomagoláshoz, kiegészítő raktározáshoz és egyéb logisztikai tevékenységekhez. Az első ütem építése még ebben a hónapban elindul - mondta el az ügyvezető igazgató.Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere hangsúlyozta: a városban már csaknem 40 német hátterű vállalat működik.A csaknem 600 milliárd forintnyi beruházás háromnegyede érkezett német cégektől 2014-2019 között, és a 6200 új munkahely felét német hátterű céget teremtették - mondta el.A déli ipari park kialakítására 8 milliárd forintot költöttek, a Deufol a negyedik vállalat, amely ide költözik. A terület most 200 hektáros, de hosszú távon 600 hektáros ipari parkot akarnak itt kialakítani - ismertette az alpolgármester.