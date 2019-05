Szijjártó: az élelmiszeripar a magyar gazdaság egyik kitörési pontja

A magyar gazdaság egyik kitörési pontjának nevezte az élelmiszeripart Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Várda Meat Kft. új üzemének keddi alapkőletételén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisvárdán. A baromfimelléktermék-feldolgozó üzem 3 milliárd 960 millió forintba kerül.2018-ban a magyar élelmiszeripar - hétszázalékos emelkedés után - 3235 milliárd forintnyi termelési értéket állított elő. A teljes feldolgozóipari kibocsátás egytizede érkezett ebből a szektorból - közölte a miniszter.Az ágazatban 151 ezer ember dolgozik, a baromfihús-kivitel 220 ezer tonna volt tavaly, ami 30 ezer tonnával több, mint 2017-ben. Ennek jelentős része Kisvárdáról és térségéből származott - mondta Szijjártó Péter.Hozzátette: a termékeinek 100 százalékát a brit piacon értékesítő társaság beruházásához a kormány 1,58 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járult hozzá, a fejlesztéssel pedig ötven munkahely jön létre.Olyan fejlesztés indul el Kisvárdán, amely nemcsak a térségnek, hanem az egész magyar gazdaságnak is érezhető hasznot fog hozni - mondta Szijjártó Péter.A külgazdasági és külügyminiszter a magyar gazdaság teljesítményéről szólva közölte: a kontinensen Magyarország produkálta a legnagyobb, 5,2 százalékos gazdasági növekedési ütemet 2019 első negyedévében, ami az "Európa-bajnok címet" adta az országnak.Ez az adat három és félszerese az első negyedéves európai növekedési átlagnak - mondta a miniszter, hozzátéve, utoljára 2010-ben volt ilyen magas ez a gazdasági mutató.Az elért jó eredmény annak is köszönhető, hogy 2018-hoz képest idén százezerrel többen dolgoznak, 2010 óta pedig 820 ezer új munkahely jött létre Magyarországon. A számok mögött a töretlen beruházási kedv is látható: tavaly országosan 25,5 százalékkal nőtt a beruházások értéke, az exportteljesítmény pedig 6,4 százalékkal növekedett 2019 első negyedévében - fűzte hozzá a politikus.A miniszter a kkv-szektor fejlesztésével kapcsolatban elmondta, az Eximbank a versenyképesség erősítése érdekében tavaly 300 milliárd forintnyi új hitelt helyezett ki a magyar vállalkozásokhoz.Seszták Miklós kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője közölte: bebizonyosodott, hogy a "Tiszán innen" is lehet nagyszabású, nagy volumenű beruházásokat megvalósítani. Példaértékűnek nevezte, hogy a Master Good Kft. Kisvárdán működő baromfifeldolgozójára számos helyi és térségi kis- és középvállalkozás csatlakozhat rá beszállítóként.A Várda Meat Kft. közleménye szerint a társaság az új üzemben a baromfi vágóüzemekben ipari mennyiségben keletkező csirkezsigereket, a nem étkezési célú nyesedékeket és a kopasztás után visszamaradó csirketollat dolgozza fel.Az évi mintegy 19-21 ezer tonna melléktermékből prémium minőségű húslisztet, baromfizsiradékot és toll-lisztet állítanak elő.A zöldmezős beruházásban megépülő üzem várhatóan novemberre készül el. A társaság a beruházáshoz 2,3 milliárd forint saját erőt biztosít, ebből 1,4 milliárd forintot banki hitelből finanszíroz.