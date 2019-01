Szijjártó: a 7. legnépszerűbb beruházási célpont Magyarország

A külgazdasági és külügyminiszter szerint sikeres volt a magyar gazdaság dimenzióváltása: a termelésen alapuló gazdaságfejlesztés után egyre nagyobb hangsúlyt kap a kutatás, fejlesztés, innováció a gazdaságban. Szijjártó Péter erről a német Diehl Aviation cég új mérnöki és szolgáltató központjának átadásán beszélt szerdán Debrecenben. Elmondta: a szolgáltató központ 2,76 milliárd forint értékű beruházását a magyar kormány 968 millió forint vissza nem térítendő támogatással segítette.A beruházással 151 új munkahely jön létre Debrecenben, amiből 121 felsőfokú végzettséggel rendelékező, magasan képzett munkaerőnek biztosít elhelyezkedési lehetőséget.A tárcavezető szerint a magyar gazdaság sikerrel vette az akadályokat, amelyek a dimenzióváltás érdekében rendszerint az ország előtt tornyosulnak: "Magyarország sikeresen átállt egy magasabb hozzáadott értéket képviselő, magasabb technológiai színvonalra alapuló gazdasági tevékenységre".Ezt a sikert nem adták ingyen - tette hozzá a miniszter megemlítve, hogy ehhez Európa legalacsonyabb adóira volt szükség, és arra, hogy "megváltoztassuk beruházás-ösztönzési politikánkat, amelyik már nem a létrehozott munkahelyek számától, hanem a Magyarországra behozott (...) új technológiai színvonaltól teszi függővé a költségvetési támogatások mértékét".Szijjártó Péter utalt rá, hogy Magyarország immár a hetedik legnépszerűbb beruházási célpont a világban, ami jelzi, hogy pozitív fogadtatásra találtak a kormány beruházás-támogató intézkedései, s az új befektetők mellett a már Magyarországon lévő külföldi vállalkozások is növelik kapacitásaikat.A külgazdasági miniszter örömmel nyugtázta, hogy az eddig csak gyártókapacitással rendelkező cégek egyre inkább szolgáltató, kutató-fejlesztő részlegüket is ide telepítik.Ezek közé tartozik a német Diehl Aviation Hungary, amely évek óta sikeresen termel Nyírbátorban, ahol az Airbus repülőgép különböző típusaihoz gyártanak alkatrészeket, repülőnként 1,5 millió dollár értékben.Szijjártó Péter köszönetet mondott a nyírbátori gyár dolgozóinak, szavai szerint az ő kiváló munkájuk is hozzájárult ahhoz, hogy Diehl Aviation Debrecenben mérnöki és szolgáltató központot hozott létre.A külgazdasági és külügyminiszter ezúttal is az egész európai versenyképesség szempontjából meghatározónak nevezte a német és a magyar gazdaság, illetve a német és a kelet-közép-európai országok gazdaságának együttműködését. Megemlítette , hogy Németország és a V4 tagállamok - Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia - kereskedelmi forgalma 60 százalékkal nagyobb, mint a német-francia kereskedelmi forgalom.Magyarországon hatezer német vállalkozás 300 ezer embernek ad munkát, és az itt lévő német cégek 84 százaléka jelezte, hogy újabb beruházását is Magyarországra hozná - erősítette meg Szijjártó Péter Debrecenben.Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere jelezte, hogy Diehl Aviation januárban már a harmadik német vállalkozás, amely beruházást fejezett be, illetve indított el Debrecenben. örömmel nyugtázta, hogy a cég Debrecenben nyitotta meg Németországon kívüli első szolgáltató-fejlesztő központját, amely jelenleg már hatvan magasan képzett szakembert foglalkoztat.A polgármester utalt rá, hogy a repülőgép alkatrészeket tervező és gyártó Diehl Aviation múlt év novemberben gépészeti tervező laboratóriumot létesített a Debreceni Egyetem (DE) gépészmérnöki tanszékén, s a cég az elsők között csatlakozott a gépészmérnöki duális képzéshez.Rainer von Borstel, a Diehl Aviation üzletág-igazgatója elmondta: hat éve vannak jelen vállalatként Magyarországon, és most a nyírbátori termelő üzemük után megnyitották Debrecenben szolgáltató központjukat. A mérnöki és szolgáltató központban jelenleg 60-an dolgoznak, de a létszámban "erőteljes növekedés várható" - jegyezte meg.Roman Damschke, a Diehl Aviation Hungary debreceni mérnöki és szolgáltató központjának telephelyvezetője megerősítette: a szolgáltató központ helyének kiválasztásánál a döntéshez nagyban hozzájárult a helyi egyetem, ahonnan nagyszámú végzőst vettek fel. "A fiatal, motivált mérnökök hozzájárulnak a Diehl Aviation és Debrecen fejlődéséhez" - tette hozzá.A Diehl Aviation a Diehl Stiftung & Co. KG egyik üzletága, amely számos, repülőgépgyártáshoz kapcsolódó tevékenységet folytat vezető beszállítóként a repülőgépek rendszer- és kabinmegoldásai terén. Ügyfeleik közé tartoznak az Airbus, a Boeing, a Bombardier és az Embraer csakúgy, mint a repülőgépeket üzemeltető kereskedelmi és üzleti célú légitársaságok.