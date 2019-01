Stratégiai megállapodást kötött a BME és a Mol

A Mol tájékoztatása szerint az együttműködés több pillérre épül. Egyrészt közös kutatási projektek indulnak, amelyekhez a két fél együtt biztosítja a szükséges infrastruktúrát. A projektek témája a Mol 2030-as stratégiájához kapcsolódik majd, így például a vállalat mintegy 4,5 milliárd dollár értékű petrolkémiai beruházásaihoz. Az együttműködés eredményeképpen a többi között a finomításhoz, petrolkémiához, új üzleti területekhez és a kutatás-termeléshez kapcsolódó tudományos eredmények is várhatók - jelezte közleményében az olajipari társaság.



A megállapodás másik pillére a szakember utánpótlásról szól. Az egyetem biztosítja, hogy oktatási anyagában és jövőbeni tananyagfejlesztéseiben még nagyobb hangsúlyt kapnak azok a területek, amelyek a modern ipari folyamatok működtetéséhez szükségesek. Ugyanakkor a Mol lehetőséget ad a tehetséges diákoknak, hogy ipari környezetben is alkalmazzák tudásukat.



Az új megállapodásnak köszönhetően a Mol az innovációban és az eredményorientált kutatás-fejlesztési feladatokban az egyetemmel a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központon (BME FIEK) keresztül működik együtt, közös kutatócsoportokat is felállítva. Az együttműködés első lépéseként a két intézmény már idén januárban közös tematikus workshopokat indít.



A Mol közölte: több mint egy évtizede támogatója a magyar oktatásnak, a korábbi években több hazai felsőoktatási intézménnyel, köztük a BME-vel is írt alá stratégiai megállapodást, és több mint félmilliárd forintos támogatást biztosított öt egyetem hét tanszékének, a támogatásban a BME is részesült.



A szerződést Józsa János, a BME rektora és Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója írta alá.