Soha nem vettek fel még ennyi személyi hitelt a magyarok

Új rekordot érnek el a személyihitel-kihelyezések 2018-ban: a Világgazdaság számításai szerint meghaladhatja a 450 milliárd forintot az új szerződések összege.



A gazdasági napilap csütörtöki számában megjelent cikk ismerteti, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az év első kilenc hónapjában 342,7 milliárd forintot értékben kötöttek új szerződéseket a háztartások.



Ez amellett, hogy majdnem pontosan másfélszerese az egy évvel korábbinak, nagymértékben meghaladja a 2017 egészében regisztrált 305,5 milliárd forintos mennyiséget is. A jegybank adatai szerint emellett már biztosra vehető, hogy az idén új - és az eddigieket jóval túlszárnyaló - rekord jön az új kihelyezéseknél: a válság előtti legerősebb évben, 2008-ban is csak 260,5 milliárd forint értékben kötöttek személyihitel-szerződéseket a háztartások.



A személyi kölcsönök aránya is emelkedett az elmúlt években a fogyasztásihitel-szerződéseken belül: 2018 első kilenc hónapjában a folyószámlahitelek nélkül számított új szerződéseknél 69,5 százalékos volt a súlyuk, miközben három évvel korábban még 54,8 százalék - olvasható a Világgazdaságban.