Rekord növekedést produkált a magyar gazdaság 2018-ban

Az MTI beszámol arról: a tavalyi negyedik negyedévben 5,1 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) az előző év azonos időszakához mérve, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 4,9 százalékos volt a növekedés - jelentette pénteken második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Mindkét szám 0,1 százalékponttal nagyobb a február 14-én közölt első becslésnél.Az előző negyedévhez mérve 1,0 százalékos volt a GDP növekedése a tavalyi utolsó három hónapban. A múlt év egészét tekintve 4,9 százalékosra gyorsult a gazdasági növekedés üteme Magyarországon az előző évi 4,1 százalékosról. A naptárhatással és más egyedi rendkívüli tényezőktől megszűrt adat szerint 5,0 százalékos volt a növekedés az előző évi 4,4 százalékot követően.A bruttó hazai termék 2018-as 4,9 százalékos növekedéséhez a szolgáltatások 2,4, az építőipar 0,8, a feldolgozóipar 0,7 százalékponttal járult hozzá. A felhasználási oldalon a GDP tavalyi növekedéséhez a végső fogyasztás 2,6, a bruttó felhalmozás 3,9 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,5 százalékponttal lassította a gazdasági növekedést.a lendületes növekedés azt eredményezi, hogy az eurózónához képest mért növekedési előnyünk is csúcsközelbe ugrott. Csupán 2002-ben volt egy negyedév, amikor a különbség ennél is nagyobb volt, ám az akkor súlyos egyensúlyi problémák generálása árán sikerült. A mostani, egyenletesen magas magyar növekedés a gazdasági portál szerint azért is figyelemreméltó, mert eközben az eurózóna gazdasága folyamatos lassulást mutat.A portál felsorolja: az építőipar több mint 20 százalékkal, a mezőgazdaság 8,3 százalékkal, az export 5,6 százalékkal, az import 8,2 százalékkal növekedett; míg a belföldi fogyasztás, a beruházások és a szolgáltatások is jelentős mértékben növekedtek.A több évig alacsony magyarországi beruházási ráta meredeken emelkedik, és most az ezredforduló körüli csúcson is túllépve 25,5 százalékon áll a mutatója.A Portfolio összesítése szerint a magyar gazdaság a rendszerváltás óta mért legnagyobb növekedését tudta 2018-ban produkálni.