PM-államtitkár: a kormány a foglalkoztatottak számának folyamatos bővítésén dolgozik

A kormány a foglalkoztatottak számának folyamatos bővítésén dolgozik, ennek része az a program is, amelyet Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében indítottak, hiszen ezeken a kelet-magyarországi területeken a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlagot - mondta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán.



A program részeként a munkaügyi kirendeltségek dolgozói felmérik az állást keresők készségeit, képességeit, így amikor a munkaadók jelzik a hivatalok számára, hogy milyen állásra várnak jelentkezőket, a hivatalok a meghirdetett pozíció betöltéséhez szükséges tudással rendelkező személyeket küldik el az adott céghez meghallgatásra - mondta.



Mindez a munkaadók helyzetét is megkönnyíti, hiszen így csupán mintegy 10 jelentkező közül kell választaniuk és nem kell esetenként akár 50-100 embert meghallgatniuk - tette hozzá.



Bodó Sándor megerősítette, hogy 2018 végén Magyarországon a foglalkoztatottak száma elérte a 4 millió 481 ezret.



Az államtitkár kiemelte, hogy a bérek folyamatos emelkedése miatt külföldről egyre többen térnek vissza Magyarországra munkát vállalni, mellettük azonban a nyugdíjasok is komoly munkaerő tartalékot jelentenek, esetükben a munkába állásukat az is segíti, hogy a kormány döntése értelmében a nyugdíjasok foglalkoztatását csupán a 15 százalékos személyi jövedelem adó terheli.