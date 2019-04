PM-államtitkár: a családvédelmi intézkedéseknek komplex hatásuk lesz

A családvédelmi akciótervnek komplex hatása lesz, amellett, hogy kedvezően befolyásolja a lakásépítést, a beruházásokat és ezáltal a GDP-bővülést is, a munkaerőpiaci helyzetet is javítja, és az intézkedéseknek köszönhetően nőhet a születések száma - vélekedett Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium (PM) pénzügyi államtitkára a Budapesti Corvinus Egyetemen, csütörtökön egy szakmai konferencián.



A februárban bejelentett családvédelmi intézkedések gazdaságpolitikai vonatkozásairól a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett tanácskozáson az államtitkár kifejtette: a munkaerő-helyzetet egyebek közt azzal próbálja javítani az akcióterv, hogy a kisgyermekes anyákat igyekszik visszacsábítani a munkaerőpiacra. Emellett a nyugdíjaskorúak közül is több tízezer ember tovább foglalkoztatható. A kormány azzal számol, hogy összességében mintegy háromszázezer ember tekinthető munkaerő-tartaléknak.



A családvédelmi akcióterv a komplex hatások révén ösztönzi a beruházásokat és a lakossági fogyasztás bővülését, emellett segíti a humántőke fejlesztését, például a továbbtanulást - mondta Gion Gábor.



Az államtitkár kitért arra, hogy idén az akcióterv költségvetési hatása a GDP 0,3 százalékát, jövőre 1,1 százalékát teszi ki. Emellett azonban növekedési többlettel is jár, az idén a GDP-t 0,1-0,2 százalékkal, 2020-ban 0,3-0,5 százalékkal emelheti meg.



Hozzátette: ezzel együtt a hiánycélra sem az idén, sem jövőre nem gyakorol hatást.



Kedvezőnek ítélte, hogy mivel az akcióterv a beruházásokat bővíti, ezáltal nőhetnek az adóbevételek.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)