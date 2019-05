Pénteken vizsgálja a magyar adósosztályzatot a Moody's

A nemzetközi hitelminősítő 2019-re összeállított menetrendjében Magyarország először kerül sorra.



A Moody's a kialakult gyakorlat alapján várhatóan péntek éjjel, az európai és az amerikai piacok zárása után jelenti be döntését Londonban.



A másik két piacvezető globális hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Fitch Ratings már elvégezte a magyar adósbesorolások idei első felülvizsgálatát, és mindkét cég felminősítette Magyarország államadós-osztályzatait.



Február 15-én a Standard & Poor's egy fokozattal "BBB/A-2"-re javította a hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi "BBB mínusz/A-3"-ról.



Az S&P új magyar osztályzatának kilátása stabil.



Egy héttel később, február 22-én a Fitch Ratings ugyancsak egy fokozattal "BBB"-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi "BBB mínusz"-ról.



A Fitch új magyar osztályzatának kilátása is stabil.



A Fitch és az S&P lépése nyomán a három piacvezető globális hitelminősítő közül jelenleg már csak a Moody's Investors Service tartja nyilván Magyarországot a befektetési ajánlású kategória alapszintjén, "Baa3" besorolással.



A Moody's e besorolása a Fitch és az S&P módszertanában "BBB mínusz"-nak - vagyis e két cég előző magyar szuverén osztályzatának - felel meg. A Moody's így a másik két globális hitelminősítőnél egy fokozattal gyengébb besorolást tart érvényben Magyarországra.



A februári felminősítések előtt a Standard & Poor's és a Fitch Ratings egyaránt osztályzatjavítás lehetőségére utaló pozitív kilátással tartotta nyilván a magyar szuverén adósbesorolásokat, a Moody's osztályzati kilátása azonban évek óta stabil.



A Moody's ugyanakkor a magyar bankrendszerre már két éve pozitív kilátást tart érvényben. A pozitív kilátás legutóbbi megerősítéshez fűzött elemzésében a cég kiemelte, hogy várakozása szerint a magyar gazdaság élénk aktivitásának környezetében a magyar bankrendszer hitelkihelyezésének értéke 2019 egészében 10 százalék körüli ütemben növekedhet a 2008-as pénzügyi válságot követő évek visszaesése után.



A Moody's legutóbb 2016. november 4-én módosította az általa kitűzött felülvizsgálati időpontban a magyar államadós-osztályzatot: akkor emelte vissza Magyarországot a befektetési ajánlású kategóriába, az addigi "Ba1"-ről a jelenleg is érvényes, stabil kilátású "Baa3"-ra javítva a szuverén besorolást.



Magyarország azóta öt, előre kitűzött felülvizsgálati időpontban szerepelt a Moody's menetrendjében, ám a hitelminősítő egyik alkalommal sem hajtott végre újabb felülvizsgálatot.



Idei évindító előrejelzésében ugyanakkor a Moody's azt állapította meg, hogy Közép- és Kelet-Európa EU-gazdaságai stabil hitelképességi helyzetben kezdhették a 2019-es évet, és a várható lassulás ellenére az idén is az Európai Unió átlagát meghaladó ütemben növekszenek. A hitelminősítő előrejelzése szerint a térségen belül a leglassabban, 2,5 százalékkal a horvát gazdaság, a leggyorsabban, 4,3 százalékkal Szlovákia hazai összterméke (GDP) bővül 2019-ben.



A Moody's a magyar gazdaságban 3,4 százalékos növekedést vár az idén.



A Moody's pénteki felülvizsgálatával befejeződik a magyar államadós-osztályzat idei első félévi hitelminősítői vizsgálatsorozata.



A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő az idén összesen hat - egyenként két-két - időpontot jelölt ki a magyar államadós-besorolások felülvizsgálatára.



A következő, második idei magyar felülvizsgálatot a Standard & Poor's és a Fitch Ratings egyaránt augusztus 16-ára, a Moody's október 25-ére tűzte ki.