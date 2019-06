Országos kampányt indított a Magyar Turisztikai Ügynökség iskolásoknak

Németh Anna, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing- és értékesítési vezérigazgató-helyettese az M1 aktuális csatorna vasárnap délutáni műsorában elmondta: minden megyében és Budapesten is kerestek olyan nevezetességeket, amelyek könnyen megközelíthetőek és a gyermekek számára is érdekesek.



Hozzátette: júliusban a MÁV segítségével azok az alsó tagozatos diákok, akiknek Kajla-útlevelük van, a diákigazolványt és az útlevelet felmutatva ingyenesen utazhatnak az országon belül vasúton, és az őket kísérők is kedvezményeket kapnak.



A meglátogatott helyeken a gyerekek Kajla-útlevelükbe pecséteket gyűjthetnek, és applikáció is tartozik a kezdeményezéshez, melyet úgy fejlesztettek ki, hogy a diákoknak - elsődlegesen 6-10 éves gyermekeknek - szól, és a szülőnek kell regisztrálnia.



Princzinger Péter a Magyar Turisztikai Szövetség elnöke a műsorban közölte: már több mint száz turisztikai szolgáltató regisztrált a kezdeményezés internetes felületén, hogy a látványosságok közvetlen közelében valamilyen ingyenes szolgáltatással vagy kedvezménnyel várják a Kajla-útlevéllel érkező családokat.