Orbán Viktor az Audi igazgatótanácsának elnökével tárgyalt

Az Audi Hungaria eredményeiről és terveiről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Bram Schot, az Audi AG igazgatótanácsának elnöke csütörtökön Budapesten, a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csütörtökön.



A megbeszélésen Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Borkai Zsolt, Győr polgármestere, Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke, valamint Peter Kössler, az Audi AG igazgatótanácsának termelésért felelős tagja és Achim Heinfling, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke is részt vett.



Bram Schot a kinevezése óta most tárgyalt először a magyar kormány képviselőivel. A személyes bemutatkozás után ismertette Orbán Viktorral az Audi Hungaria eredményeit. A megbeszélésen szóba kerültek Magyarország mint beruházási célpont versenyképességének a cég számára fontos szempontjai is - közölte a sajtófőnök.