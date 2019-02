Orbán: Magyarország épül, újabb mérföldkő az élelmiszeriparban

Jó, ha nem csak számokból tudom, de láthatom is, ahogy épül Magyarország.

- fogalmazott a kormányfő a Heves megyei településen.Hangsúlyozta: a visontai üzem évi 250 ezer tonna magyarországi GMO-mentes búzát fog feldolgozni világszínvonalú, környezetbarát technológiával, hulladékmentesen. Ezzel a mennyiséggel, egy jó termésű évben, a gyár a kivitelre szánt magyar búza egytizedét dolgozhatja fel - mutatott rá Orbán Viktor , célul tűzve, hogy minél kevesebb búza hagyja el alapanyagként Magyarországot.A miniszterelnök azt is világossá tette, hogy Magyarország "egy tapodtat sem enged" a GMO-mentességből, a magyarok ugyanis úgy döntöttek, nem akarnak génmódosított élelmiszereket látni a boltok polcain, amire a visontai gyár garanciát jelent.Azt is kiemelte, hogy az átadott búzafeldolgozó nagy mennyiségben képes gluténmentes búzakeményítőt előállítani, amivel sokak életét megkönnyíti.A kormányfő hangsúlyozta: "sok ilyen vállalatra lesz szükségünk a jövőben, bátor és vállalkozószellemű cégekre", amelyek a hazai fejlesztés és innováció éllovasaivá válhatnak. A cél az - folytatta -, hogy a legfejlettebb megoldások hazai földön alakuljanak ki, hogy "azután ezeket az új technológiákat mi magunk alkalmazzuk".A visontai beruházáshoz biztosított 6,2 milliárd forintos kormányzati támogatással kapcsolatban Orbán Viktor megjegyezte: "adnánk az ország más városaiba és más falvaiba is, ha lenne több terv és több vállalkozószellem". A magyar gazdaság fejlesztésének korlátját ugyanis ma nem a pénzszűke, hanem sokkal inkább az életképes, nagyvonalú, nemzetközileg is versenyképes tervek és vállalkozószellem hiánya jelenti - mondta.A tulajdonosok képviseletében Mészáros Lőrinc a határidőre elkészült gyárat, amely Magyarország egyetlen és Közép-Európa legmodernebb búzakeményítő üzeme, innovatívnak, intelligensnek, környezetbarátnak, 21. századinak nevezte. Jelezte, hogy a gyárnak a szomszédos Mátrai Erőmű biztosít energiát.Reményét fejezte ki, hogy a búzakeményítő gyár nagy sikereket fog elérni, egyúttal közölte: május-júniusra elkészül a második és a harmadik ütem.A zöldmezős beruházás 33 milliárd forintba került, a kormány 6,2 milliárd forint támogatást adott hozzá, az önerő mértéke mintegy 30 millió euró volt, a többi részt hitelből fedezték - ismertette Mészáros Lőrinc.Tóth Anett, a Viresol Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, fontos ipartörténeti nap a mai, az üzem a hazai innovációt és szakértelmet bizonyítja. Azt mondta, a sikeres működéshez minden szükséges előfeltételt megteremtettek, az iparágban elérhető legmodernebb technológiát alkalmazzák.Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a Mátraalján élők büszkék az értékeikre, a földjükre, azt tisztelik és becsülik, aki erre építve értéket teremt, munkát ad.Az eseményen kiosztott tájékoztatóban közölték: az Opus Global Nyrt. többségi tulajdonában lévő, 33 milliárd forintból megvalósult gyár - amelynek beruházása 2015-ben kezdődött - közvetlenül több mint 250, a beszállítókkal együtt mintegy 700 embernek ad munkát a térségben.Az üzemben a búzát komponenseire bontják szét, és minden értékes alkotóelemét feldolgozzák.A Viresol a világ legnagyobb multinacionális cégeinek beszállítója, termékeiket az élelmiszer-, gyógyszer- és vegyipar használja fel, emellett takarmánytermékeket is gyártanak. A visontai üzemben előállított alapanyagokkal az élet minden területén lehet találkozni: megtalálhatók a legtöbb termékben a papírtól a kozmetikai termékekig, a mosóportól a tablettákig, a csemperagasztótól a gipszkartonig, a keksztől a levesporig - olvasható a háttéranyagban.