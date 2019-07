Novák Katalin: illetékmentes a babaváró támogatás és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása

A kormány illetékmentessé tette a babváró támogatás és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának igénylését, mert nem szeretné, ha az ügyintézés bonyolult lenne, vagy sok járulékos költséggel járna - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.



Novák Katalin emlékeztetett, a babaváró támogatáshoz legalább hároméves társadalombiztosítási jogviszonyra van szükség, az erről szóló igazolást kormányhivatalokban vagy járási hivatalokban lehet kérni, a kiállítása maximum nyolc nap.



Az államtitkár a bölcsődei rendszer bővítéséről elmondta, hogy július elsejétől 95 milliárd forintra pályázhatnak önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek, hogy hagyományos, mini és családi bölcsődéket hozzanak létre. Az utóbbi időben felmérték, hogy az ország mely pontján és hány férőhelyre van szükség, és úgy látják, még 20 ezer helyet kell létrehozni ahhoz, hogy mindenki el tudja helyezni a három év alatti gyerekét, aki szeretné - tette hozzá Novák Katalin.



Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában közölte, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását az államkincstáron keresztül vagy a kormányablakokban kell kérelmezni, a kincstárnál az ügyintézés pedig teljes mértékben elektronikus úton is lehetséges.



Novák Katalin kitért a szintén hétfőn indult falusi csokra is. A részletekről elmondta, majdnem 2500 vidéki településen érhető el használt ingatlan vásárlásához és felújításához ugyanakkora összegben, mint a hagyományos csok új ingatlan vásárlásakor. A vissza nem térítendő támogatási összeget az igénylők fele-fele részben használhatják vásárlásra és felújításra, de saját ingatlan felújítására is lehet kérni, csak akkor kisebb a támogatási összeg - fűzte hozzá az államtitkár.