Németországban a legdrágább az áram a világon

A német fogyasztók fizetik a legmagasabb áramdíjat a világon, több mint a dupláját a globális átlagnak a Verivox összehasonlító portál és a Global Petrol Prices energiaipari adatszolgáltató felmérése alapján.

A német fogyasztók a felmérés szerint átlagosan 32,10 eurócentet fizetnek az elektromos áram kilowattórájáért, 163 százalékkal többet a 12,22 centes globális átlagnál.

„Az ezredforduló óta Németországban több mint megduplázódott az áramdíj” – mutatott rá Thorsten Storck, a Verivox energiaipari szakértője.

Hozzátette, hogy ez elsősorban az adók, díjak és járulékok magas arányának tulajdonítható, ami mostanra az áramdíjnak már több mint 50 százalékát teszi ki. A megújítható energiaforrások támogatására a vonatkozó törvény (Erneuerbare-Energien-Gesetz) értelmében kivetett járulék, az EEG-Umlage például 2004 óta, amióta a Verivox a németországi energiaárakat nyilvántartja, több mint tízszeresére emelkedett.

A világon a második legnagyobb áramdíj Dániában van, 27,81 cent kilowattóránként. A Bahama-szigeteken 27,73 cent, Belgiumban 26,60 cent, Portugáliában 26,40 cent, Japánban 24,65 cent, Ruandában 23,86 cent és Írországban 23,70 cent az áramdíj kilowattóránként.

Legolcsóbban Szudánban lehet áramhoz jutni, ahol 0,24 cent egy kilowattóra elektromos áram ára. Etiópiában 0,90 cent, Kirgizisztánban 1,03 cent, Zimbabwében 1,22 cent, Líbiában 1,24 cent, Angolában 1,77 cent, Ománban 2,30 cent, Irakban és Kuvaitban 2,59 cent, Üzbegisztánban pedig 2,66 cent.

A nagyobb iparosodott országokban is jóval olcsóbb az elektromos áram, mint Németországban. Az Egyesült Államokban például kevesebb mint a felét kell fizetni a németországinak, 13,03 centet kilowattóránként. De 10 centnél kevesebb az áramdíj Szaúd-Arábiában, Oroszországban, Mexikóban, Kínában, Indiában, Argentínában, Indonéziában, Törökországban, Kanadában és Dél-Koreában is.

A helyi árszínvonalat is figyelembe véve, a vásárlóerő arányában Németország a 16. a világranglistán, de a G20-ak között így is a legdrágább hely az áramfogyasztók számára. A G20-akon belül Olaszország és Törökország nagy lemaradással a második és harmadik legdrágább hely az áramdíjat tekintve.

A vásárlóerőt is figyelembe véve Ruandában a legdrágább az elektromos áram a világon. A második helyen Nicaragua, a harmadikon Burkina Faso áll. Az áram Szudánban, Etiópiában és Zimbabwében a legolcsóbb.

