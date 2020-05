„Idióták” a karantén-intézkedések a Ryanair igazgatója szerint

„Idióta ötletnek” és „kivitelezhetetlennek” nevezte az Egyesült Királyságba légi úton érkező turistákkal szemben bevezetendő 14 napos karantént Michael O’Leary, a Ryanair ügyvezető igazgatója – számolt be róla a V4NA hírügynökség. O’Leary a BBC Radio 4 Today adásában kifejtette: a brit kormány által tervezett intézkedéseknek „nincs orvosi vagy tudományos alapjuk”, viszont a szájmaszkok jelentősen csökkentik a koronavírus terjedésének kockázatát, ezért azok viselését mind a személyzettel, mind az utasokkal betartatja a Ryanair. O’Leary szerint a vonattal Nagy-Britaniába érkező francia turistákra most sem vonatkozik a karantén, ezért annak feloldását akarja elérni a repülőtereken is.

Michael O’Leary, Chief Executive of Ryanair says the UK government are „making stuff up as they go along” and the proposed 14 day quarantine for travellers entering the UK is „idiotic and non-science based”.

