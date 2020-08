A munkaerőpiaci feszültség enyhülése várható Németországban

A fellendülés legnagyobb kockázata változatlanul a járvány további lefutásában rejlik.

Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban néhány vezető pénzintézet gazdasági szakértője szerint egyelőre nem lehet számítani.

Fritzi Köhler-Geib, az állami KfW csoport vezető közgazdásza szerint még „korai lenne lefújni a riadót”, mivel a fellendülés legnagyobb kockázata változatlanul a járvány további lefutásában rejlik.

Az Allianz csoport szakértője, Katharina Utermöhl szerint pedig az ősszel még romolhat is a német gazdaság helyzete, ezért a trend megfordulásának a lehetőségére nem is érdemes szót vesztegetni. Úgy látja, hogy a fellendülés még a járvány egy második hulláma nélkül is veszíthet az ősz folyamán dinamikájából.

Augusztusban Utermöhl szerint a munkanélküliek száma szezonális kiigazítással 10 ezerrel emelkedhet az előző havihoz képest Németországban, a Deutsche Bank szakértője Marc Schattenberg becslése szerint pedig mintegy 20 ezerrel. Júliusban a szövetségi munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit 2,91 millió munkanélküliről és 6,3 százalékos munkanélküliségi rátáról tett jelentést.

Az augusztusi adatokat a héten kedden publikálja a hivatal.

A jelzésértékkel bíró makrogazdasági mutatók Schattenberg szerint a helyzet stabilizálódására utalnak. „A német munkaerőpiac továbbra is jelentős támogatást kap a részmunkaidős foglalkoztatástól, ami eddig is jelentős mértékben korlátozta az elbocsátásokat” – mutatott rá. A részmunkaidős foglalkoztatási program meghosszabbításával 2021-végéig ennek a pozitív hatásnak a fennmaradásával lehet számolni.

Kevésbé derűlátóan ítéli meg a kilátásokat Utermöhl. Szerinte javult ugyan a felvételi hajlandóság egyes ágazatokban, a koronavírus-járvány által legnehezebb helyzetbe hozott ágazatokban azonban „még csak most következik a neheze”. Az ágazatokban tapasztalható gyenge fellendülési dinamikára való tekintettel attól lehet tartani, hogy minden állami támogatás ellenére is számos vállalat elbocsátásokra fog kényszerülni, vagy talán még a csődöt sem kerülheti el.

A harmadik negyedévben a Deutsche Bank szakértői 5 százalékos GDP-növekedést várnak Németországban, bár Schattenberg szerint „a negyedév lendületes kezdetéből ítélve ez akár még jobb is lehet”. Akármilyen legyen is azonban a fellendülés, az „nem fog minden ágazatot egyaránt érinteni” – tette hozzá Köhler-Geib, a KfW csoport szakértője.

A szállodai és vendéglátóipari területeken például júniusban még messze elmaradt a teljesítmény az egy évvel korábbitól – mutatott rá.