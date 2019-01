Megérzi a diszkontok növekedését a Tesco - Újabb leépítés jöhet, az áruházlánc cáfol

A Tesco Magyarországon nem tervezi boltok bezárását, az áruházlánc a jövőben is folytatja az intenzív befektetést áruházaiba - közölte a Tesco-Global Áruházak Zrt. kedden az MTI-vel.



A tájékoztatásban hangsúlyozzák: a Tesco 1995 óta van jelen Magyarországon, piacvezető és a legnagyobb privát foglalkoztató.



A Magyar Idők keddi számában írt arról, hogy Magyarországon is akadnak veszteséges Tesco-áruházak; amennyiben az üzemeltetés nem válik nyereségesebbé, a több mint kétszáz bolt egy részét bérbe adnák vagy eladnák, illetve a nettó eladóteret szűkítenék tovább a lap szerint. A Magyar Idők azt is írja, hogy a 16 ezres dolgozói állományt tovább karcsúsítanák Magyarországon.



Korábban írtuk:

Újabb leépítés jöhet a Tescókban a Magyar Idők keddi száma szerint. A lap a brit anyavállalat belső köreiből megtudta: nem csupán a szigetországban vált kívánatossá a vállalat működésének racionalizálása, hanem csoportszinten is.



A diszkontok növekvő túlsúlya miatt Magyarországon is akadnak veszteséges Tesco-áruházak - írja az újság, hozzátéve, hogy ezek további üzemeltetésére több forgatókönyv is szóba jöhet, attól függően, hogy milyen eredményt hoz a február 28-án záruló üzleti év, illetve hogy csoportszinten és külön az anyavállalatnál ez miként befolyásolja a jövedelmezőséget.



Amennyiben az üzemeltetés nem válik nyereségesebbé, a több mint kétszáz bolt egy részét bérbe vagy eladnák, illetve a nettó eladóteret szűkítenék tovább a lap szerint. A Magyar Idők azt is írja, hogy magas a vállalat bérköltsége, így a néhány éve még 20 ezer magyarországi munkavállalóból mára maradt 16 ezres dolgozói állományt tovább karcsúsítaná a cég.



A Tescónak a lap kérdésére adott válaszából nem derül ki egyértelműen, várhatók-e további átalakítások a lánc magyarországi működésében.