Megérkezett Budapestre a Shanghai Airlines első járata Kínából

Megérkezett Budapestre péntek reggel a Shanghai Airlines első járata a Sanghaj-Putungi repülőtérről, a járat hetente háromszor közlekedik a két város között.



A repülőgép nem sokkal 6 óra előtt szállt le a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a szokásoknak megfelelően vízsugárral köszöntötték.



Az érkezés után tartott sajtótájékoztatón Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója hangsúlyozta, ez az első alkalom, hogy Sanghaj közvetlenül elérhető Budapestről. Hozzátette, jó a járat megnyitásának időzítése, a Budapest Airport a fejlesztésekkel azon dolgozik, hogy a kínai utasoknak is kényelmesebb legyen a repülőtér; mandarinul beszélő segítőket alkalmaznak és a Kínában elterjedt online fizetési módokat is bevezették.



Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédében azt hangsúlyozta, hogy Kína egyik gazdasági központjával kötik össze Budapestet abban az évben, amikor a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok hetvenedik évfordulóját ünneplik. Hangsúlyozta: soha ilyen ütemben nem fejlődtek még a kapcsolatok, ehhez pedig stabil politikai és gazdasági háttérre van szükség.



A rendezvényen Tuan Csie-lung, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete, valamint Tien Liu-ven, a China Eastern Airlines Group alelnöke is a diplomáciai kapcsolatok évfordulóját hangsúlyozta ki.



Németh Anna, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese szerint a kínai turisták fontos látogatói Magyarországnak, az elmúlt évben 256 ezren érkeztek, 12 százalékkal többen, mint egy évvel korábban. Az új járat várakozásaik szerint újabb lendületet ad majd a fejlődésnek - tette hozzá.



