Megdőlt a rekord: soha ennyi turista nem járt még Magyarországon, mint 2018-ban

Megdőlt a rekord, soha ennyi turista nem járt még Magyarországon, mint tavaly - mondta Guller Zoltán , a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a legfrissebb ágazati adatokat kommentálva sajtótájékoztatón kedden Budapesten.A turizmus tavalyi teljesítményét értékelve kiemelte: a vendégek száma 650 ezerrel, a vendégéjszakák száma pedig egymillióval emelkedett tavaly 2017-hez képest, és csaknem elérte a 31 milliót.A belföldi turizmus növekedése még ennél is dinamikusabban alakult: majdnem 6,5 millió magyar utazott belföldön, ami több mint 5 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál - ismertette.A vezérigazgató fontosnak nevezte, hogy az ágazat bevételei jelentősebb mértékben emelkedtek, mint a turisták száma: 2018-ban több mint 8 százalékkal nőtt a magyarországi szállodák szállásdíjbevétele, az összes bevétele pedig több mint 9 százalékkal.Kifejtette: tekintetve véve, hogy a turizmus-vendéglátás adja a bruttó hazai termék (GDP) több mint 10 százalékát, akkor egy közel 10 százalékos éves növekedés azt jelenti, hogy a magyar turizmus-vendéglátás 2018-ban a GDP-növekedésből legalább 1 százalékot tudhat magáénak. A magyar turizmus növekedése az amúgy is kimagaslóan növekvő GDP-emelkedését kétszeresen meghaladja már sokadik éve - mutatott rá.Elmondta, hogy SZÉP-kártyával tavaly 109 milliárd forintot költöttek el a kártyatulajdonosok, a szálláshelyeken a költések értéke meghaladta a 20 milliárd forintot, a forgalom idén jelentősen nőhet az adójogszabályok változásával.A legfontosabb 10 küldő országból hét esetében töretlen volt a bővülés, a legjelentősebbek közül kiemelte az Egyesült Államokat, Romániát, Csehországot. Az ázsiai piac bővülése is töretlen, ahol kiemelkedik kétszámjegyű növekedéssel Kína teljesítménye - sorolta.Rámutatott arra: ahhoz, hogy Magyarország Közép-Európa vezető turisztikai térsége legyen 2030-ig, Csehországot meg kell előzni, és Ausztria teljesítményét megközelíteni. Csehországban 4,7 százalékkal volt több külföldi vendég 2018-ban, míg Magyarországon több mint 5 százalékkal nőtt ez a szám. Tavaly Magyarország és Budapest adatai több mutató esetében felülmúlták Csehországét és Prágáét - mondta. Ausztriában 4,6 százalékkal nőtt a külföldi vendégek száma, bizonyos számokban Ausztriát is meghaladta a magyar növekedés.Guller Zoltán kiemelte, hogy 2010 óta folyamatos növekedést mutatott az ágazat, a vendégek száma több mint 67 százalékkal, a szállásdíj-bevételek 132 százalékkal, a szálláshelyek összes bevétele több mint duplájára emelkedett az elmúlt 8 évben.Budapest népszerűbb, mint valaha, Európa legjobb úti célja lett egy internetes szavazáson - mondta, hozzátéve: idén több mint ezer turisztikai fejlesztés indul annak érdekében, hogy Magyarország Közép-Európa vezető úti célja legyen 2030-ra.Guller Zoltán szerint július elsejétől jelentős lépést tesz az ágazat a digitalizáció felé, amikor valamennyi magyarországi szállodát, december 31-től pedig valamennyi szálláshelyet online az MTÜ-höz kapcsolnak. Létrejön a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK). Jövőre az ágazat teljesítményéről nem februárban, hanem már január 2-án lesznek pontos adatok arról is, hogy hány vendég volt melyik országból a 3200 kereskedelmi- és a 32 ezer nem kereskedelmi szálláshelyen - mondta a vezérigazgató.