Magánszámlákra utalják az 2011-ben részben államosított nyugdíjpénztárakban maradt befektetéseket

A biztosítottak egyéni magánszámláira utalják át a 2011-ben részben felszámolt lengyel magán-nyugdíjpénztárakban (OFE) maradt, mintegy 12,2 ezer milliárd forintnak megfelelő, ezentúl örökölhető befektetéseket - jelentette be hétfőn Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.



Az OFE-megtakarításokkal rendelkező mintegy 16 millió lengyel vagy a társadalombiztosítóhoz (ZUS) vagy az OFE 2020 januárjában esedékes átalakításával létrejövő Egyéni Nyugdíjszámlára (IKE) folyósíttathatja az eddig megspórolt eszközöket - közölte Morawiecki.



Az 1999-ben a nyugdíjrendszer második pilléreként bevezetett OFE-t Donald Tusk kormánya 2011-ben részben felszámolta, és a magán-nyugdíjpénztárak állampapír befektetéseit az állami társadalombiztosításhoz utalta vissza 150 milliárd zloty (mintegy 11,2 ezer milliárd forint) értékben. Az azóta önkéntes alapon működő OFE-rendszer jelenleg mintegy 162,3 milliárd zlotyt (12,2 ezer milliárd forint) érő befektetéssel rendelkezik.



Az IKE-be átirányított OFE-eszközöket a befizetők a nyugdíjkor elérése után, egyszerre vagy részletekben vehetik igénybe, adómentesen - közölte Morawiecki. Az átirányításért a befizetőnek a megspórolt összeg 15 százalékát kell megtérítenie.



A ZUS-hoz való átutalás pedig díjmentes lesz, a megtakarításokat havi részletekben fizetik ki a nyugdíjjal együtt, és akkor egyúttal meg is adóztatják.



Morawiecki elmondta: az IKE bevezetése után a lengyel nyugdíjrendszer három pilléren alapszik majd, az alapot a ZUS adja, a másik két pillért az IKE és a júliustól életbe lépő munkavállalói tőkeprogram (PPK) képezik.



A PPK keretében az állami költségvetésből minden egyes munkavállaló után 250 zloty (mintegy 18,7 ezer forint) kezdeti hozzájárulást és 240 zloty (mintegy 17,9 ezer forint) évi támogatást fizetnek ki. A munkavállalók a bruttó fizetésük 2-4 százalékát fizetik be egyéni számlájukra, a munkáltatók ehhez további 1,5-4 százalékkal járulnak hozzá.



A 60 éves életkor elérése után igényelni lehet a megspórolt összeg 25 százalékának kifizetését, a hátralévő 75 százalékot 10 év alatt folyósítják.



A PPK-ra vonatkozó törvényeket a lengyel parlament tavaly hagyta jóvá. Az OFE átalakítására vonatkozó törvénytervezetet májusban társadalmi konzultációra bocsátják. A lengyel pénzügyi felügyelet (KNF) hétfőn bemutatott véleménye szerint az OFE-eszközöknek az egyéni magánszámlákra való átutalása növeli majd a lengyel pénzpiaci szereplők bizalmát, és serkentő hatással lesz a lengyel tőkepiacra.