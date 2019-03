Lehetséges? A korábbiaknál is kedvezőbb személyi kölcsönöket kínálnak a bankok

Az igazán kedvező kölcsönök itt kezdődnek

Magas jövedelem nélkül is elérhető kedvező kamat?

A népszerűség receptje

- számolt a Bank360 legfrissebb, személyi kölcsönöket érintő áttekintése kapcsán. 2015-ben például az átlagos költségmutató 20,42 százalék volt, egy évre rá 16,69 százalék, 2017-ben pedig 15,14 százalék volt a jegybanki adatok szerint.Mindez azt jelenti, hogya pénzügyi termékek rangsorolását végző szakportál szerint ugyanis szinte teljesen eltűntek, ha ezt a terméket vesszük igénybe, a havi törlesztő a futamidő végéig ugyanakkora lesz.“Ugyanakkor az, hogy valójában mekkora lesz a teljes hitelköltség, a bank egyedi elbírálása után derül ki és az eredmény merőben eltérhet az átlagtól" - hívja fel a figyelmet Veres Patrik, a Bank360 szakértője. A Bank360 szerint sokkal kedvezőbb képet mutat olcsóság tekintetében a konkrét banki kínálat, hiszenA kalkulációk szerint 3 millió forint szabad felhasználású személyi kölcsönt 60 hónapos futamidővel már 7,29 százalékos THM-mel is találhatunk a kínálatban, amire nem igazán volt példa az elmúlt néhány hónapban, de több pénzintézet is kínál hitelt 8 százalékos hiteldíjmutató alatt, amely mellett a törlesztőrészlet kicsivel több, mint 59 000 forint havonta.“A legkedvezőbb hitelekhez természetesen teljesítenünk kell a bank és a JTM-szabály által támasztott jövedelmi elvárásokat., ami a jelenlegi átlagbéreket tekintve nem teljesíthetetlen, de a kamatkedvezmények szempontjából fontos lehet az is, hogy jövedelmünket a banknál lévő folyószámlára érkeztessük, vagy rendszeresen tranzaktáljunk innen, a számla fenntartása azonban további költségekkel járhat.A márciusi személyi kölcsön ajánlatokat áttekintve a fenti kondíciókkal, megállapítható, hogy nettó 250 000 forintos jövedelem alatt is találhatunk kedvező személyikölcsön-ajánlatokat:, ami 62 130 forintos törlesztőrészletet jelent, azaz nagyjából havi 3 000 forinttal kell többet fizetniük azoknak, akik nem tudnak legalább 200 000 forintos jövedelmet igazolni.A Bank360 számításai szerint. Ennek oka a portál szakértője szerint az alacsonyabb jövedelemből fakadó nemfizetési kockázat.Míg 2018. januárjában 27,25 milliárd forint értékben folyósítottak a bankok ilyen hiteleket, addig idén már 34,24 milliárd forint fogyott az év első havában, ami 25 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A szakértő szerint, és ez a népszerűség várhatóan idén is emelkedni fog, ahogy azt már a januári adatok alapján láthatjuk.A szakportál ugyanakkor óva int az elhamarkodott választástól:, ezért érdemes alaposan utánajárni - akár egy hitelkalkulátor segítségével - annak, hogy hol kaphatjuk meg a legkedvezőbb kölcsönt, ha szükség van rá céljainkhoz.