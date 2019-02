Külföldi munkavállalás - mutatunk három OKJ-s képzést, ami sokat segíthet

Egy kutatás szerint a magyarok 35 százaléka menne külföldre dolgozni, ugyanez a mutató a 20 év alatti fiataloknál 66 százalék. Leginkább a magasabb fizetés és a szakmai fejlődés lehetősége, valamint a kaland miatt indulnak útra honfitársaink rövidebb vagy hosszabb időre. A külföldi munkavállalás előtt azonban érdemes alaposan felkészülni, és átgondolni néhány olyan szempontot, ami megkönnyítheti a kinti elhelyezkedést. Az alábbiakban Tóth Réka, a Perfekt oktatási szakértője ad tanácsot azoknak, akik belevágnának egy ilyen kalandba.



1. Frissítsd fel a nyelvtudásodat!



Nem elég annyi, hogy lobogtatod a nyelvvizsgádat, hiszen egy állásinterjún nem az számít, van-e papírod róla, hanem, hogy valóban érted-e amit mondanak, és ki tudod-e fejezni magad. Mielőtt nekiindulsz egy ilyen útnak, érdemes felfrissítened a nyelvtudásodat, hogy amikor már kint vagy, legyen mire építened. Ma már számtalan online platform létezik, ahol kifejezetten nyelvtanulás céljára találhatsz beszélgetőpartnereket, de könnyen szerezhetsz anyanyelvi tanárt is. Ezt semmiképp ne felejtsd el, mielőtt külföldre indulnál!



2. Végezz el egy OKJ-s képzést!



Mielőtt nekivágsz, érdemes felmérni a terepet, hogy lásd, melyek azok a hiányszakmák, amelyekben van esélyed elhelyezkedni. Attól függően, hogy mennyire sietős a kiköltözésed, választhatsz néhány hónapos gyorstalpaló-, de akár 1-2 éves képzést is. Mindenképpen fontos, hogy amennyiben külföldben gondolkozol, olyan képzést válassz, amely transzferálható tudást ad, így bárhol tudod majd hasznosítani a tanultakat. A Perfekt számos ilyen képzést indít, melyek között érdemes körülnézni. Tóth Réka oktatási szakértő szerint van néhány olyan OKJ-s képzés, amelyekkel nehéz mellélőni, ha külföldben gondolkozunk. Ilyen például a sportedző képzés, hiszen egyre nagyobb a kereslet az edzőkre, akár amatőr, akár profi szinten. Jó választás lehet a logisztikus képzés is azok számára, akik a szállítmányozás területe iránt érdeklődnek, hiszen a logisztikai szakemberekre is egyre fokozódó igény mutatkozik. Ezek mellett pedig a targoncavezető képzés is biztos befutó lehet.



3. Szerezz tapasztalatot!



Előfordulhat, hogy az itthon megszerzett szakképesítést nem ismerik el automatikusan a célországban, de jó alap lehet a munkakereséshez. Különösen igaz ez akkor, ha hosszabb-rövidebb ideig dolgoztál is már az adott szakmában. Amennyiben rendelkezel megfelelő munkatapasztalattal, a munkakeresés biztosan egyszerűbb lesz. Ha referenciákat csatolsz a jelentkezésedhez, a munkáltatók szívesebben alkalmaznak majd, akár úgy is, hogy fizetnek neked egy ottani továbbképzést, aminek a segítségével megkapod az adott országban szükséges képzettséget igazoló papírt.