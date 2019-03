Kiderült, átlagosan hány forint a különbség a férfiak és a nők keresete között Magyarországon

Magyarországon a férfi és a női munkavállalók átlagos nettó fizetése között a fizikai, illetve az irodai munkát végzők körében is mintegy 50-60 ezer forintos különbség van. A fizikai munkát végző férfiak átlagos nettó keresete 224 ezer forint, míg a nőknél ez az összeg 170 ezer forint, az irodai dolgozóknál szintén átlagosan 50 ezer forint a különbség - derül ki az EMPX Solutions tanácsadó cég reprezentatív felméréséből.



A vállalat kétszer 500 ember bevonásával végezte el a kutatást. A fizikai dolgozóknál tavaly nyáron, a feldolgozóipar, a kereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és a szállítás területén tevékenykedők közül kérdeztek meg 500 embert arról, hogy alakul a nők bérezése, mi motiválja őket, mennyire mobilisak. Ezeket az eredményeket vetették össze a cég 2017-es felmérésének eredményeivel, amelyben 500, a versenyszférában dolgozó irodai alkalmazottat kérdeztek meg hasonló témában.



A két felmérés összehasonlításából kiderült, hogy a tényleges bérek mellett a két nem által ideálisnak tartott fizetések is jelentősen eltérnek: a fizikai dolgozóknál a férfiak 371 ezer forintos nettó fizetéssel, a nők pedig már 249 ezer forinttal is elégedettek lennének. Az irodai dolgozóknál hasonló volt a különbség: a megkérdezett nők 309 ezer forintos nettó bért szeretnének, a férfiak viszont 432 ezer forintra tartanának igényt.



A munkahelyváltás vizsgálatánál megállapították, hogy a fizikai dolgozóknál mindkét nem számára a magasabb jövedelem a legnagyobb motiváció, a férfiak 35, a nőknek pedig 37 százaléka szerint döntésükben ez játssza a legnagyobb szerepet. A férfiak a jövedelmet követően leggyakrabban a munkakörnyezet minőségét, a kihívást és fejlődési lehetőséget, a kiszámíthatóságot, valamint a rugalmasabb munkaidőt említették, a nőknél viszont ezeken felül megjelent még a jobb beosztás is. Az irodai dolgozók körében a nőknél a magasabb jövedelem maradt az első helyen, a férfiak viszont a szakmailag vonzóbb lehetőséget választották a legnagyobb motivációnak.



A felmérés szerint a fizikai munkát végző nőknek és a férfiaknak is 10 százaléka tervez 1 éven belül munkahelyet váltani, ugyanakkor a férfiak 79 százaléka, a nőknek pedig 84 százaléka egyáltalán nem tervez ilyesmit. Az irodai dolgozók között a férfiak 16 százaléka, a nők 12 százaléka szeretne egy éven belül munkahelyet váltani, ugyanakkor hozzátették, hogy a kutatásban résztvevő nők 82 százaléka jelenlegi munkahelyén akar maradni, a férfiaknál ez az arány 73 százalék volt.



A tanácsadó cég szerint a nemek közti bérkülönbségek elsősorban a foglalkozási és szektorok szerinti szegregációval, valamint a női karrierépítéshez és a családi kötelezettségekhez való viszonyulásokkal magyarázhatóak.