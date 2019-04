Kedvezményesen vásárolhatják vissza lakásaikat az eszközkezelőtől az egykori tulajdonosok

Minden érintettet értesített a Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt. március 31-ig arról az egyszeri lehetőségről, hogy kedvezményes feltételekkel újra tulajdonosává válhatnak korábbi ingatlanuknak.



Az eszközkezelő hétfői közleménye szerint 32 500 ügyfél kapott értesítést arról, hogy miként lehet újra tulajdonosa korábbi ingatlanának. Az ügyfeleknek a levél kézhezvételétől számítva 60 napjuk van arra, hogy reagáljanak a NET Zrt. megkeresésére, ellenkező esetben lemaradnak a kedvezményes visszavásárlásról, továbbá elvesztik jelenlegi kedvezményes bérleti konstrukció lehetőségét.



A tájékoztató levél tartalmazza a visszavásárlás kedvezményes feltételeit, konkrét összegét.



"Fontos, hogy mindenki meggyőződjön arról, hogy a tértivevényes levelet kézhez kapta. Akik valamilyen oknál fogva eddig esetleg nem kaptak értesítést, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a NET Zrt. ügyfélszolgálatával" - áll az eszközkezelő közleményében.



A bérlőknek a kézhezvételtől számított 60 napon belül kell nyilatkozniuk arról, hogy milyen konstrukcióban - egy összegben vagy részletvétel útján - szeretnék visszavásárolni otthonukat, esetleg továbbra is bérlők kívánnak maradni.



"Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat elmulasztása jogvesztő" - áll a közleményben.



Aki nem nyilatkozik, elveszíti a lehetőségét annak, hogy kedvezményes feltételekkel visszavásárolja az ingatlant, továbbá eddigi kedvezményes bérleti díja is megemelkedik.



Fontos szempont lehet a döntés során, hogy aki egy összegben, vagy részletfizetéssel vásárolja vissza ingatlanát, annak semmilyen további költsége nem keletkezik, ugyanis a tulajdon átruházási szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségét a magyar állam viseli. Az egyösszegű visszavásárlás lehetőségével a bérlők közeli hozzátartozói is élhetnek.



Azon ügyfelek, akik valamilyen okból nem a visszavásárlás mellett döntenek, a jelenlegi feltételek mellett fenntarthatják bérleti jogviszonyukat, de erről is nyilatkozniuk kell. A döntés során mindenképpen érdemes megfontolni a részletvétel lehetőségét, hiszen az hosszú távon kedvezőbb konstrukció, mint bérlőnek maradni.



Fontos továbbá, hogy akik bérlők maradnak, a későbbiekben már nem élhetnek a jelenlegi, rendkívül kedvezményes visszavásárlás lehetőségével sem - áll a NET Zrt. közleményében.



Az eszközkezelő a kiküldött levél mellett automata telefonhívásokkal is tájékoztatja ügyfeleit a kormány által biztosított egyszeri, kedvező ajánlatról. A kérdések megválaszolására megerősített telefonos ügyfélszolgálat áll rendelkezésre, amely a 06-1-795-5100 számon hívható, valamint az info@netzrt.hu e-mailcímen is elérhető.



A NET Zrt. márciustól minden megyeszékhelyen ügyfélszolgálatot működtet, ahol a kiértesített ügyfeleknek a tanácsadásban, a szükséges nyilatkozatok kitöltésében és leadásában segítséget nyújtanak. Az ügyfélszolgálatok elérhetősége megtekinthető a NET Zrt. honlapján (www.netzrt.hu).