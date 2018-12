Katás vállalkozó? Ezt jó, ha tudja!

A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan adózási mód, amely a vállalkozások meghatározott köre számára a hagyományos adózással összehasonlítva lényegesen egyszerűbb adózással és kevesebb adminisztrációval jár. Népszerűségét mutatja, hogy Győr-Moson-Sopron megyében az elmúlt években folyamatosan nőtt a katások száma. A kezdeti kétezerről két év alatt megduplázódott, négy év alatt pedig négyszeresére nőtt a megyei kataalanyok száma. Jelenleg több mint tizenötezer vállalkozás adózik így a megyében. Míg 2016 elején a megyei egyéni vállalkozók 28 százaléka választotta ezt az adózási formát, jelenleg az arányuk már eléri az 55 százalékot.



Az év végéhez közeledve minden kisadózó vállalkozásnak érdemes odafigyelni az adószámlájára, ugyanis ha a nyilvántartott nettó adótartozása az év utolsó napján meghaladja a százezer forintot, megszűnik a kataalanyisága. Ugyanakkor a NAV visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről hozott határozatát akkor, ha a kisadózó vállalkozás az adótartozásának teljes összegét e határozat véglegessé válásáig megfizeti. Az adószámla egyenlegét a legegyszerűbben elektronikusan, az eBEV Portálon lehet nyomon követni.



Érdemes figyelni arra is, hogy elveszíti a kataalanyiságát az az adózó, akinek terhére az adóalanyiság időszakában elkövetett jogsértés miatt a NAV számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért mulasztási bírságot, továbbá ha jövedéki bírságot állapít meg.



A kata hatálya alá év közben is be lehet jelentkezni, de ha valaki január 1-től már a kata szerint szeretne adózni, december 31-ig jelentkezhet be.



A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatban a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) további hasznos információk találhatók a 61. számú információs füzetben, illetve a NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon is lehet érdeklődni.